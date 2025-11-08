Desarticulan a 'Los Lobos', acusados de millonario robo en aeropuerto de Riohacha

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cuatro presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado 'Los Lobos', una estructura dedicada al hurto de entidades financieras y empresas transportadoras de valores que operaba en el Caribe colombiano.

Las capturas se dieron mediante orden judicial en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Santander. Al tiempo que, entre los capturados se encuentran Jeiner Álvarez Calderón, alias 'Campanella'; Luis Lemus Ospino, alias 'El Compadre' o 'El Viejo'; Carlos Villazón Durán y Fredy Polo Martínez, alias 'DJ'.

De acuerdo con la investigación, 'Los Lobos' serían los responsables del asalto armado ocurrido el pasado 9 de abril de 2025 en el Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha, en La Guajira, donde hombres fuertemente armados irrumpieron en las instalaciones y, mediante intimidación con armas de largo alcance, hurtaron doce tulas con un total de $8.778 millones de pesos.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron y quemaron una camioneta en el sector de La Cachaca II, junto con parte del dinero sustraído.



“Recientemente se logró el esclarecimiento de los hechos en los cuales, en el mes de abril, en la ciudad de Riohacha, La Guajira, se presentó un hurto violento, donde se hurtaron doce tulas con alrededor de 8.000 millones de pesos. Luego de este trabajo investigativo se logró establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, aportando a nuestra Fiscalía General de la Nación los suficientes elementos materiales de prueba que permitió la expedición de tres órdenes de captura”, declaró el teniente coronel Ferney Martín Romero, subdirector de Investigación Criminal Encargado de la Dijin.

Las labores de inteligencia también permitieron establecer que alias 'El Compadre' planeaba un nuevo ataque contra un vehículo transportador de valores en San Francisco y La Vega, Cundinamarca, el cual fue neutralizado gracias a la información obtenida.

Según la Policía Nacional, el grupo contaba con una estructura jerarquizada y con funciones definidas: algunos integrantes se encargaban de la inteligencia y el seguimiento a los vehículos, mientras otros asumían la manipulación de armamento, la logística de los asaltos y la falsificación de documentos y vehículos.