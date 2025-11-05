El 90% de pacientes tienen problemas para acceder a medicamentos en el país: Defensoría

La Defensoría del Pueblo alerta sobre un preocupante panorama para la salud en el país, siendo que tras realizar una encuesta a más de 3.500 pacientes del país, detectaron que al menos el 90% tuvo problemas para acceder a sus medicamentos y que, de estos, el 61% decidió cubrir con recursos propios su tratamiento.

Esta situación está llevando a que los pacientes tengan que someterse a realizar gastos por su cuenta que, en muchos casos, compromete hasta el 90% de sus ingresos para poder cubrir sus tratamientos.

Pero la situación no queda allí, pues estos resultados se dan en medio de una crisis que está incrementando las quejas que la Superintendencia de Salud está recibiendo. Solo para este año, se calcula que la SuperSalud recibirá más de 2 millones de quejas asociadas a problemas en el servicio, es decir, un 25% más de lo recibido durante 2024.

De estas quejas, al menos el 28% corresponden a reportes de retrasos en entrega de medicamentos, siendo esto el principal motivo de queja en el país. Así lo dijo desde Barranquilla la defensora del Pueblo Iris Marín.



"Tan solo en el 2025, el 33,85% de las tutelas interpuestas corresponde al mismo derecho: es el segundo más invocado en el país, y el 36,82% de las tutelas en salud, del mismo año, están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos", explicó.

Como si fuera parte de un efecto cascada, esta crisis escaló con un incremento en la presentación de tutelas por parte de pacientes afectados.

Mientras que en 2022 fueron presentadas 156.000 tutelas por asuntos relacionados con el servicio de salud, este año se proyecta que se alcancen las 314 mil, es decir, casi el doble de lo que se tuvo a inicios del gobierno de Gustavo Petro.

Publicidad

La defensora concluyó la presentación de este informe llamado "Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados", reconociendo la grave crisis que afecta al sector y pidió que el gobierno y las EPS trabajen de la mano de la industria farmacéutica, para lo que se considera que se requiere hacer una reforma a la salud que esté basada en el beneficio del usuario.

"Debemos superar la problemática actual a través de un diálogo constructivo que deje de un lado los comentarios negativos que dejan más rupturas en el sistema", indicó.

