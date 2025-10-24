Este domingo vuelve el Festival de la Guayaba en Palmar de Varela

El festival de la guayaba, que hace parte de la iniciativa turística Ruta 23 de la Gobernación del Atlántico, regresa este domingo en su decimosexta edición luego de un receso obligatorio post pandemia.

En ese sentido, son 18 las matronas que en el Parque Central del municipio este domingo entre las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ofrecerán productos derivados de la guayaba como bocadillos, mermeladas, pudines, conservas, espejuelos, jugos, helados y natilla, en la edición del festival que se realiza en este municipio del Atlántico.

La secretaria de Gestión Social de Palmar de Varela, Norbelia Manotas, explicó que el cronograma del festival, dedicado a la celebración de los 169 años de Palmar de Varela, incluye presentaciones culturales y artísticas como la Orquesta de la Policía Nacional, grupos folclóricos, la participación de la reina Intermunicipal de la Guayaba 2025, Valery Sofía Soñett, y la presentación de El Palmiche 2025, una obra de teatro alusiva a las tradiciones de este municipio.

En ese sentido, el alcalde de Palmar de Varela, José Junior Rúa, sostuvo que el Festival de la Guayaba es una tradición profundamente arraigada en el municipio que debía ser retomada.



Resaltó, además, el compromiso de las "matronas, campesinos y productores demuestran que trabajando unidos se alcanzan grandes logros.

"Este festival representa la reactivación de nuestras tradiciones gastronómicas y una oportunidad para fortalecer la comercialización de la guayaba. Invitamos a todos los atlanticenses a visitar Palmar de Varela este domingo y disfrutar de nuestras delicias”, puntualizó el mandatario.