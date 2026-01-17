Estudiante del SENA fue asesinado por un sicario al sur de Barranquilla: esto es lo que se sabe

El estruendo de varios disparos generó temor en la noche del viernes 16 de enero en el sur de Barranquilla. En tan solo unos segundos, el miedo se apoderó de los vecinos del sector Conidec, en el barrio Ciudadela 20 de Julio, quienes salieron a las calles sin entender con claridad lo que había ocurrido. Minutos después, la escena confirmó lo que muchos temían: un joven yacía sin vida sobre el suelo.

La víctima era un estudiante del SENA de apenas 19 años. Su muerte volvió a encender las alertas por la violencia que golpea a sectores residenciales de la capital del Atlántico y dejó a una familia enfrentando preguntas sin respuesta sobre lo sucedido.



Ciudadela 20 de Julio sufre por ataques armados

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el hecho se registró en la calle 48G con carrera 6B Sur. En ese punto se encontraba Ethan Stevan Martínez Candanoza, quien fue abordado por un hombre que se movilizaba a pie. Sin mediar palabra, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

El joven recibió al menos tres impactos de bala. La gravedad de las heridas provocó su muerte de manera inmediata, sin que alcanzara a recibir atención médica. Fueron los mismos habitantes del sector quienes alertaron a la Policía para que se realizara el respectivo levantamiento del cuerpo.



Quién era el estudiante del SENA que murió en Barranquilla

Ethan cursaba estudios en el SENA y se encontraba en etapa de práctica en el área de mantenimiento industrial. Según confirmaron las autoridades, no registraba antecedentes judiciales. Familiares indicaron que había salido minutos antes de su vivienda a bordo de una motocicleta de placas DEW-67E, vehículo cuyo paradero aún no ha sido establecido.

Este elemento abrió una nueva línea de investigación, ya que no se descarta que el homicidio esté relacionado con un posible hurto y no únicamente con un caso de sicariato, como se planteó inicialmente.



La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que un equipo de la Sijín adelanta labores investigativas para establecer el móvil del ataque e identificar al responsable. Entre las acciones en curso se encuentran:

