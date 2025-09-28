Fallece hombre en Barranquilla por consumo de licor adulterado 'cococho': van 12 víctimas

Otra víctima más cobró la emergencia derivada del alto consumo de licor adulterado en el centro de Barranquilla, cuyo número ya llega a los 12, la mayoría de ellos plenamente identificados, mientras que nueve personas más siguen bajo riesgo al estar en cuidados intensivos en diferentes centros asistenciales.

Este último reporte de deceso se presentó en la Clínica Adelita de Char, suroccidente de Barranquilla, con Jorge Luis Matta.

Del mismo modo, Blu Radio conoció el resto de identidades que perdieron su vida en esta tragedia. Entre los que llegaron hasta el nuevo Hospital General de Barranquilla están Nicolás Manuel Medrano, señalado comercializador del 'cococho', Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz, Emérito Alberto Miranda, Pedro Pablo Capachero y una persona más sin identificar.

Asimismo, en diferentes inmuebles se necesitó el levantamiento de los cuerpos de Víctor Antonio Vargas, Ever Miranda Orozco y alias 'El Zombi', quien fue reportado como muerto desde una residencia ubicada en el barrio San Roque.



En esa línea, hubo otras dos víctimas, un hombre y una mujer, de los que aún no se les sabe la identidad y cuyos cuerpos permanecerán en Medicina Legal hasta que se pueda hacer contacto con sus familiares.

Desde la Secretaría de Salud de Barranquilla se sigue manteniendo activo un cerco institucional para evitar que se sumen más víctimas a esta tragedia. Por lo menos, así lo corroboró el doctor Gabriel Silvera, director de riesgo de Mired.

“Desde Mired IPS informamos a la ciudadanía que nuestra misión médica ha respondido de manera oportuna y pertinente en el manejo de los pacientes asociados a la intoxicación por metanol. Todos los pacientes han sido manejados mediante los protocolos institucionales alineados con el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Protección Social”, fueron sus primeras palabras.

“Reiteramos el compromiso del trabajo conjunto con el Distrito y con todas las instituciones para el manejo de la crisis. Adicionalmente, queremos enviar un mensaje a la comunidad diciéndole que todas las personas que presentan visión borrosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos o dificultad respiratoria, y que hayan consumido licor en los últimos días, deben consultar rápidamente a los servicios de urgencias”, agregó.

Hablando de las personas que están en cuidados intensivos, cuatro de ellos están en el General de Barranquilla, siendo Aníbal Rivero Brochero, Rafael Eduardo De Alba Fontalvo, Endry David Prieto Mena y una mujer sin identificar.

Los otros cinco reciben atención en Adelita de Char; estos son Georyina Vásquez Padilla, Ana Cecilia Arrieta Céspedes, Sigifredo Rudas Pantoja, Eddy Narváez y Jhonavy Del Valle Suárez.

Finalmente, según el último reporte verificado, los tres pacientes que permanecían en la sala de observación del Hospital General de Barranquilla fueron dados de alta.