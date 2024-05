Fiscal confesó en audiencia que no citó a testigos por sobrecarga laboral ante falta de personal

Una fiscal de Barranquilla confesó, en medio de una audiencia desarrollada el pasado 22 de mayo, que no tuvo tiempo para citar a los testigos de un caso de homicidio por sobrecarga laboral, pues dijo que la falta de personal la tiene atendiendo citaciones hasta para cuatro audiencias al mismo tiempo.

La inusual confesión se dio en medio de una audiencia de juicio oral por homicidio, en el que la fiscal Roxana Salcedo, de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía en Atlántico, dejó ver sin tapujos lo que sería el caos derivado de la falta de personal en el ente investigador en medio de lo que fue su presentación, pues le pidió disculpas a la jueza por no poder continuar con la audiencia, debido a que no logró contactar a dos de los tres testigos que tenía previstos para la citación, porque no tuvo tiempo de contactarlos tras un primer intento fallido.

En medio de la vergonzosa situación, la fiscal Salcedo explicó que esto se debía a la alta congestión de procesos que hay, pues la Unidad de Vida, para la que ella trabaja, solo cuenta con cuatro fiscales, los cuales deben responder a los requerimientos de 16 jueces de conocimiento de Barranquilla y 2 de Puerto Colombia; además de las de los 24 jueces de Control de Garantías para temas de medidas de libertad de reclusos.

A esto agregó que, además, se encuentra sin asistente para que la apoye en labores necesarias como el contactar a un testigo.

#Video Una fiscal de Barranquilla confesó, en medio de una audiencia, que no tuvo tiempo para citar a los testigos de un caso de homicidio por sobrecarga laboral, pues dijo que la falta de personal la tiene atendiendo citaciones hasta para cuatro audiencias al mismo tiempo pic.twitter.com/BxLK77Qsz1 — Blu Caribe (@BLUCaribe) May 27, 2024

"Es una situación crítica. Hay despachos con asistentes compartidos. La labor se nos dificulta, se trunca el debido proceso y se da una vulneración a los usuarios. Nos toca atender simultaneámente las audiencias de Barranquilla y las de Puerto Colombia. A una misma hora nos convocan a varias audiencias. Yo, por ejemplo, hoy tengo cuatro a las 4 de la tarde y me toca ponderar y escoger, mientras se exponen muchos casos a la prescripción por vencimiento de términos", expuso la funcionaria.

Por el preocupante panorama fue consultada la Fiscalía seccional Atlántico para conocer la razón detrás de la acumulación de trabajo por falta de personal, así como un plan para mejora de estos índices, a lo que aún no se recibe respuesta.