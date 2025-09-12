Gerente de clínica de Cesar rompió en llanto por deudas de EPS: "No hay con qué pagar"

La crisis del sector salud del departamento del Cesar toca fondo para las IPS que operan allí, en medio de deudas que alcanzan los $350 mil millones de pesos, por lo que ya se ha dado el cierre de al menos 222 camas en los últimos meses, lo que incluye camas pediátricas, de Unidades de Cuidados Intensivos y materno infantiles.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tres de cada cuatro usuarios en el departamento, pertenecen al sector subsidiado, lo que ha generado una alta dependencia de las clínicas y hospitales frente a los giros de las EPS, especialmente las que se encuentran bajo intervención del Gobierno.

En medio de este difícil escenario, fue convocado un debate de control político en la Asamblea departamental del Cesar, en la que la gerente de la Clínica del Cesar, Lina Lima, rompió en llanto y aseguró que el sistema ya colapsó y que no hay con qué pagar a los trabajadores ni a los proveedores.

"No podemos seguir hablando de una crisis cuando ya no es de decisión de las clínicas, decir, "Suspendo el servicio por que no me pagan." Y ahorita la decisión es "Suspendo el servicio porque no tengo con qué pagar." No tengo", manifestó al momento de su intervención.

"Ustedes en estos momentos llegan a ver mi chat y se van a dar cuenta que hay miles de proveedores. Miles cobrando porque no se ha pagado. Esa es la realidad. No hay con qué pagar. Los empleados ya no nos ven como líderes que llevamos una administración para mejorar un servicio", expresó con la voz entrecortada y las lágrimas en sus ojos.