Gremio de propiedad horizontal pide supervisar funcionamiento de ascensores en Atlántico

Hasta las puertas del Congreso de la República estará tocando la Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico en busca de una regulación que vele por la correcta instalación y uso de los ascensores en edificios residenciales y comerciales, de modo que se garantice que estos equipos realmente cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para los usuarios.

Silvia Padilla, presidente del gremio, advierte que casi a diario se presentan emergencias en ascensores, pues hay edificios de más de 40 años en los que nunca se han reemplazado los elevadores y estos están pidiendo cambio, así como nuevas construcciones en las que se están instalando ascensores que no cumplen con requisitos básicos, solo por abaratar costos.

Advierte que hay edificaciones donde los ascensores no están diseñados para soportar el peso de la cantidad de personas que a diario deben hacer uso de ellos. Incluso, asegura que hay constructoras que han dejado de instalar ascensores para mudanzas o traslado de carga en los edificios, por lo que los usuarios terminan subiendo neveras, lavadoras y otros objetos pesados en elevadores que solo están destinados para personas, lo cual deteriora en menor tiempo los equipos.

"Se observa una cantidad de irregularidades y esas son una de las cosas que nos inquietan a nosotros, cómo es posible que las alcaldías y las curadurías urbanas no han tomado los correctivos, no visitan estos proyectos ni hacen las investigaciones", cuestionó.

"Nosotros en el gremio consideramos que esto amerita que nos sentemos a hablar con los congresistas. Debe haber algo que solucione el riesgo que tienen las personas al subirse a un ascensor. Uno se sube a un ascensor y no sabe lo que puede pasar", agregó.

Justamente, la tarde de este jueves se activaron las alarmas en el conjunto residencial Zafiro, de la urbanización Alameda del Río en Barranquilla, luego de que uno de los ascensores sufrió una falla mecánica, dejó atrapadas a varias personas dentro y luego se descolgó.

El incidente dejó dos heridas a una mujer y a su hija de solo 3 años, quienes acababan de subir al ascensor cuando se registró la falla. La mujer sufrió fractura en ambas piernas, mientras que su pequeña hija también presenta lesiones en sus extremidades.