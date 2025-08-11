Publicidad

Hombre enamoró y extorsionó a empleada de joyería en Barranquilla: le sacó $126 millones

Hombre enamoró y extorsionó a empleada de joyería en Barranquilla: le sacó $126 millones

Al parecer, en un año de relación le hizo seguimiento a la mujer para aprovecharse de ella, tanto así que en una ocasión habría fingido su secuestro para obligarla a pagar por su supuesta liberación.

Robo a joyería en Barranquilla.
Robo a joyería en Barranquilla.
AFP y Policía.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 11:14 a. m.

Una historia de amor fue el manto que tejió un señalado delincuente en Barranquilla para envolver a la trabajadora de una joyería de la ciudad, seduciéndola con un alto perfil profesional que en realidad nunca logró y enamorándola en un año de relación en el que, detrás de las expresiones de afecto, solo había extorsión, robos y engaños.

Un trabajo de inteligencia que desplegó el Gaula de la Policía puso en evidencia que las constantes presiones y amenazas a la mujer, por las que ella terminó entregando 40 millones de pesos en joyas y 86 millones más en efectivo y transferencias, provenían de su propia pareja sentimental.

Fingía ser abogado e ingeniero

El hombre, identificado como Óscar Gómez Rodríguez, se hacía pasar como ingeniero o abogado y, como si fuera poco, meses atrás habría fingido ser víctima de un secuestro exprés en el Magdalena, lo que llevó a que su pareja pagara 5 millones de pesos a cambio de su supuesta liberación.

"De Óscar se tiene conocimiento que tiene cuatro anotaciones judiciales por diferentes delitos. Era la persona encargada de presionar a una empleada de una joyería reconocida en la ciudad, para que le hiciese entrega de joyas y de dinero en efectivo, cuya cuantía superan los 126 millones de pesos", dijo en su momento el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las investigaciones apuntan a que Gómez Rodríguez, a quien capturaron hace un par de semanas junto a otro hombre y una mujer, no solo exigía dinero y joyas, sino también fotografías o videos íntimos de la víctima, a través de llamadas realizadas por supuestos miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

