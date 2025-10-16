Incautaron más de 360 kilos de cocaína en plena vía pública de la isla de Providencia

Tras ser alertada sobre la presencia de unas cajas de cartón que estaban cubiertas con una lona y que sospechosamente se encontraban solas en una calle del sector de ‘Los Caballetes’, las cuales estaban cubiertas con unas lonas, en la isla de Providencia, la Policía desplegó un operativo en el que halló cientos de paquetes con aparente sustancia estupefaciente..

En total eran 15 cajas que en su interior contenían 338 paquetes rectangulares de color verde y otros negro, los cuales tenían pegadas una calcomanía con el dibujo de Super Mario Bros para distinguir el propietario de la droga. El contenido de dichos paquetes fue sometido a una prueba de narcotest, la cual arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

El coronel Andrés Felipe Benavides, comandante encargado del archipiélago, indicó que, si bien no hubo capturas por este caso, maneja la hipótesis de que la droga estaba siendo alistada para ser sacada de la isla.

"Tenemos varias hipótesis, la que más fuerte tenemos es que la droga estaba haciendo una escala en la isla. Podemos informar que fueron 365 kilogramos de cocaína los incautados. Esto es un contundente golpe contra las finanzas criminales", señaló.



Por el momento se desconoce a qué organización dedicada al narcotráfico pertenecía el importante alijo que fue incautado. “Retiramos el compromiso de la institución con el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para contrarrestar estos grupos criminales”, insistió el oficial.