Informes financieros y datos del teléfono de Day podrán ser usados en juicio conta Nicolás Petro

La tarde de este martes, el juez primero especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, sigue anunciando cuáles pruebas permitirá y cuáles no en el juicio contra Nicolás Petro.

Indicó que, pese a la solicitud del abogado Alejandro Carranza, defensa del hijo mayor del presidente, de no admitir varios informes financieros presentados por la Fiscalía, estos sí podrán ser llevados al juicio como parte de los elementos con los que el ente acusador busca sustentar la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“A partir de las consideraciones puesta, el despacho observa que los informes de contexto económico y financiero elaborados por los funcionarios del cuerpo técnico investigación aún cuando no provienen de perito formalmente acreditado, como lo sostiene la defensa, no pierden su valor como documento dentro de un acervo probatorio, siempre que su incorporación se realice conforme a las reglas de autenticidad, cadena de custodia y contradicción”, precisó.

El juez también indicó que sí permitirá que se presenten los informes sobre una camioneta Chevrolet Tahoe, que aunque no está a nombre del exdiputado del Atlántico, presuntamente le fue entregada como dádiva.



Consideró que esta prueba es importante teniendo en cuenta que la Fiscalía en su teoría ha manifestado que el procesado tiene varios bienes a nombre de otras personas.

“El procesado, conforme lo sostiene la Fiscalía, se le atribuye presuntamente haber incrementado para sí y para otros su patrimonio de una manera justificada y a su vez lo hizo adquiriendo, invirtiendo, ocultando y encubriendo bienes provenientes del delito de enriquecimiento ilícito de terceros. En este contexto, la Fiscalía indica que el referido vehículo Tahoe haría parte de los bienes que presuntamente fueron recibidos por el procesado como dádiva, o beneficio patrimonial.



Informes de Day Vásquez

Durante la diligencia, el juez también hizo referencia al informe con datos extraídos del teléfono celular que le fue incautado a Day Vásquez, y el cuál el abogado Alejandro Carranza pretendía que se quedara por fuera del juicio contra Nicolás Petro.

Frente a este elemento, el juez también consideró admitirlo como una de las pruebas que podrá usar la Fiscalía en el juicio.

Carbonó consideró que el equipo telefónico fue entregado de forma voluntaria, sin ninguna violación de los derechos e ilegalidad en el procedimiento.

“Se advierte que la declaración rendida por la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro no vulneró derechos fundamentales ni constituyó afrenta a la dignidad humana, a la intimidad o al debido proceso, ni desconoció la inviolabilidad de su domicilio. Por lo contrario, ella prestó voluntariamente su consentimiento y en pleno uso de sus facultades cognitivas permitió la práctica de la diligencia en su residencia. En el video aportado por la defensa de Nicolás se observa que la testigo se muestra conforme con la diligencia practicada sin evidencia de presión alguna por parte del fiscal o del investigador presente”, precisó el juez.

Asimismo, el juez rechazó la solicitud de la defensa que pedía excluir del juicio los registros telefónicos obtenidos por la Fiscalía entre enero y marzo de 2025, al considerar que estos “conservan relación con los hechos jurídicamente relevantes” para la investigación que se adelanta.



Juez reitera exclusión de interrogatorio de Nicolás Petro

El juez Hugo Carbonó insistió la tarde de este marte en acoger la petición del abogado Alejandro Carranza sobre excluir del juicio a Nicolás Petro, todos los documentos que resultaron del intento de preacuerdo con la Fiscalía que inició el procesado.

El juzgado resolvió no permitir que sean llevadas a juicio luego de que estos documentos no fueran aprobados ante una autoridad penal.

La audiencia fue suspendida y el juez continuará el miércoles 5 de noviembre a las 8:00 de la mañana.

