Investigan a alcalde de Sabanalarga por presuntas irregularidades en contratación

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams Chams, por presuntas irregularidades al ordenar la revisión integral de contrato de concesión del alumbrado público, sin que existiera motivación suficiente, concreta y verificable que explicara las razones objetivas para ello.

El ente de control afirmó que su tarea es “esclarecer si, al ordenar la reasignación de funciones técnicas y jurídicas para la verificación del contrato, el mandatario habría vulnerado los principios legales y excedido las competencias atribuidas por la ley, sin tener sustento ni declaraciones previas del incumplimiento contractual”.

Para ello, la Procuraduría decretó practicar pruebas “para determinar si el alcalde incurrió en faltas disciplinarias, cuyos hechos, además de los señalados anteriormente, comprenderían la suspensión de pagos pactados en el contrato de concesión, sin emitir acto administrativo previo, sin adelantar procedimiento sancionatorio alguno y sin declarar incumplimiento del contratista”.

Semanas antes, la Contraloría General de la República también ordenó iniciar un proceso administrativo sancionatorio en contra del alcalde sabanalarguero “por su renuencia a asistir a algunas mesas de trabajo que ha propiciado la gerencia departamental para desentrabar obras”.



La Contraloría aseguró que el alcalde ya fue notificado sobre este proceso y que espera de que antes de que finalice el año haya una solución frente a las siete obras inconclusas o en mal estado que se encuentran en el municipio, donde se están perdiendo recursos por el orden de los 33.000 millones de pesos.

"El proceso administrativo sancionatorio es un mecanismo que tiene el órgano de control y que nos puede llevar a dos vías: la imposición de una multa al alcalde y la suspensión del cargo, porque la comunidad reclama sus vías, su polideportivo, la canalización de los arroyos y no ha sido posible", aseguró Lilibeth Aguilera, vicecontralora en funciones.

Una de las obras más solicitadas es el alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, donde la comunidad recientemente bloqueó la vía La Cordialidad en señal de protesta para exigir la terminación de estos trabajos, cuyos retrasos los tienen expuestos a problemas de salubridad.