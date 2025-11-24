En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Murió niño de 7 años que fue herido en un atentado contra supuestos miembros del Clan del Golfo

Murió niño de 7 años que fue herido en un atentado contra supuestos miembros del Clan del Golfo

La madre del niño y uno de los presuntos delincuentes resultaron heridos. Sicarios atacaron a tiros la camioneta en la que se movilizaban.

