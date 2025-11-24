Murió niño de 7 años que fue herido en un atentado contra supuestos miembros del Clan del Golfo

Hacia la 1 de la madrugada de este lunes falleció en la clínica Reina Catalina, de Barranquilla el niño de siete años que fue herido en mediodía del atentado a bala contra los ocupantes de una camioneta Toyota, línea Prado TXL registrado la madrugada del domingo en la vereda Las Piedras, jurisdicción del municipio de Sabanalarga.

El menor fue impactado por dos disparos uno de ellos en el abdomen y otro en la espalda. En los mismos hechos resultó herida su madre Wendy Yohana Andrade Colpas, de 32 años y José Antonio Zapata Álvarez, de 43 años, conocido con el alias de ‘Toñito’. Esta persona según la Policía es un presunto miembro del grupo criminal ‘Clan del Golfo’, y quien en el momento del atentado iba conduciendo la camioneta.

Dentro del carro también iba otro niño de 3 años, quien resultó ileso, al igual que otra mujer y un hombre identificado como Edwin José Ospino Crespo, quien según conoció Blu Radio, tiene detención domiciliaria y al parecer, era contra quien iba dirigido el atentado.

Estas personas según un reporte preliminar al que tuvo acceso este medio, habían estado departiendo con sus familiares en el municipio de Sabanalarga y estaban de regreso a casa, cuando fueron abordados por dos sicarios en momentos en que se disponían a ingresar al parqueadero de la vivienda.



Mal herido, alias ‘Toñito’ alcanzó a salir en reversa en la camioneta a la cual los sicarios le pincharon las llantas de varios disparos, sin embargo poco después por la pérdida de sangre empezó a desvanecerse.

Finalmente la comunidad los ayudó trasladándolos al hospital de Sabanalarga de donde fueron remitidos a la ciudad de Barranquilla, por la gravedad de las heridas.

Por estos hechos no hay personas capturadas. La Policía no descarta que el atentado esté relacionado con retaliaciones por el control de las rentas criminales.