No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder: presidente Petro

Hasta Barranquilla arribó el presidente Gustavo Petro, donde cientos de personas lo esperaban alrededor del paseo Bolívar, en el centro de la capital del Atlántico, tras su convocatoria con ocasión de un cabildo abierto tras el reciente hundimiento de la consulta popular.

En medio de un robusto operativo de seguridad, y rodeado de varios de sus ministros como Armando Benedetti, Antonio Sanguino y Edwin Palma, así como la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, el mandatario se refirió a los presentes en un discurso de más de una hora en el que aseguró que “no está promoviendo nada malo para Colombia”.

En esa línea, apuntó que su interés detrás de las reformas sociales no es propiciar una presunta reelección en el cargo.

“Yo no estoy pidiendo que voten por tal o cual personaje. No estoy solicitando que voten por Petro. No me sueño reelegido y no quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino”, fueron las palabras que mencionó.

#VocesySonidos pic.twitter.com/utpKBRT168 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 21, 2025

Por ello, se comparó nuevamente con varios congresistas costeños que se opusieron a la consulta, de quienes “cree que le dieron la espalda a sus electores”.

No obstante, entre las cosas más destacadas de su discurso se encuentra que iniciará un diálogo de paz con las bandas criminales de Barranquilla.

“Quiero hablarle en Barranquilla a esas bandas y a esos jóvenes porque voy a iniciar las conversaciones del Gobierno con ellos. Yo no conozco mucho”, dijo inicialmente.

“Queremos reunirnos para que no ataquen a su vecino, que le dejen prestar el servicio al traqueto. Vamos a pacificar Barranquilla como lo hicimos con Medellín”, agregó.

Finalmente, el presidente de Colombia declaró que está cerca de apoyar una huelga indefinida, para lo que delegó el papel de “dirigente popular a la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones”.

“Esta consulta popular ya no se tramitará en frío. Pensamos que Efraín Cepeda era uno como nosotros y nos hizo trampa. Hay que aprender que esta nueva discusión se dará en la lucha popular. Dicen que Petro llena las plazas y que nos acostumbramos, que sigan gritando, pero no solo será eso. Yo delego el papel de dirigente popular que hasta este momento he tenido a la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones para que dirija las acciones que el pueblo debe tomar”, acotó.

“No se atacan los bienes de la clase media, no se rompe un solo vidrio, menos se ataca a los miembros de la Fuerza Pública. La orden para ellos es no levantar el arma contra el pueblo, por eso debemos abrazarlos. No bloquearemos las necesidades mínimas de la gente. Protegeremos la alimentación de las personas, a los que necesitan atención médica. Ustedes deciden los tiempos”, añadió.

“La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado, porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no azotará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá de su lado. Y si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia. No vamos a arrodillarnos”, finalizó.