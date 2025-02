“No tengo vínculos”: 'Hombre Marlboro' sobre su presunta relación con Nicolás Petro

En medio del proceso judicial que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo mayor del Presidente, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, trascendió recientemente que fueron capturados Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linero, ambos fiscales que han llevado el caso.

Estos fiscales fueron los encargados de tomar varias de las declaraciones juradas para la investigación, entre ellas la de Samuel Santander Lopesierra, a la cual tuvo acceso Blu Radio en las últimas horas.

En la diligencia, que se llevó a cabo en septiembre del 2023, en Barranquilla, se puede escuchar a Víctor Forero entrevistando al llamado ‘Hombre Marlboro’, donde este afirma desconocer por qué Nicolás Petro lo señala de entregarle dineros.

“No puedo tener enemistad con una persona que no conozco, no tengo ningún vínculo”, fue su respuesta ante la pregunta de si presenta alguna diferencia con Nicolás (Petro) o alguien cercano a él.

A dichas palabras, agregó que desconoce completamente por qué su nombre se mencionó entre las personas que, supuestamente, aportaron dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Santander Lopesierra hizo claridad en que, en los años analizados por las autoridades, no tenía mucho tiempo de estar en el país y que se encontraba ad portas de organizar con sus hijos sus actividades comerciales.

Asimismo, reiteró distinguir a Nicolás Petro y “verlo de lejos”, pero no conocerlo.

Finalmente, el llamado ‘Hombre Marlboro’ negó rotundamente haber enviado dineros por medio de Máximo Noriega y que, contrario a lo que se dice, no tiene memoria de una supuesta reunión que tuvo con Nicolás Petro a principios del 2022 en casa de Mónica Lopesierra Rosado.

Debemos recordar que Juan Camilo López estuvo recientemente en Barranquilla, más específicamente en la audiencia preparatoria de juicio, sirviendo como apoyo de la fiscal Lucy Laborde para el caso mencionado.

Sin embargo, por solicitud del abogado Alejandro Carranza fue retirado de la sala, pues al ser uno de los testigos que llamarían en el juicio, podría contaminarse con la información revelada.