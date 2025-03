Pacientes con esquizofrenia, afectados por demora en entrega de medicinas en Barranquilla

A diario se conocen más y más casos de usuarios de la Nueva EPS en Barranquilla que están viendo más deteriorada su salud por las demoras en la entrega de medicamentos.

Una de las afectadas es Rosario Cervantes, una paciente esquizofrénica que en diálogo con BLU Radio expuso cómo ha sufrido serias recaídas, porque hace seis meses no recibe sus medicinas por más que ha insistido varias veces en la droguería Cafam, uno de los gestores farmacéuticos de la Nueva EPS.

"Soy esquizofrénica, paranoica y epiléptica. Me están negando los medicamentos, ya me metí una tutela ante la Procuraduría, fui a la Supersalud y nada, recorrí todo y nada. Me ha tocado comprar los medicamentos, porque recaigo en los centros de reposo. Ya tengo seis meses de estar así, hace 15 días salí del centro Reencontrarse y nada de medicinas", contó

Los usuarios de EPS en Barranquilla denuncian serias afectaciones en su salud por demoras en la entrega de medicamentos, una de ellas es Rosario Cervantes, paciente esquizofrénica que ha tenido recaídas, porque, según cuenta, hace seis meses no recibe sus medicinas. pic.twitter.com/dyepUKclie — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 20, 2025

Luz Elena Santiago lleva seis meses intentando conseguir los medicamentos de su esposo, un paciente de Nueva EPS con graves problemas respiratorios, residente en Sabanalarga, Atlántico. La mujer denuncia que después de insistir en este municipio y recorrer también las sedes de Cafam en Barranquilla, no le han suministrado las medicinas a su esposo.

"El día miércoles de la semana pasada recorrí todos las farmacias de Cafam en Barranquilla y no me entregaron el medicamento. Es un medicamento esencial para la salud de mi esposo y no, no me dan respuesta. De los tres medicamentos, solamente me entregan uno, así que me tocó comprar y una sola medicina me costó 144.000 pesos, entonces necesito que me solucionen el tratamiento de mi esposo", expresó.

Luz Elena Santiago lleva seis meses intentando conseguir los medicamentos de su esposo, un paciente de Nueva EPS con graves problemas respiratorios, residente en Sabanalarga, Atlántico. La mujer denuncia que hace meses no le suministran el medicamento. #VocesySonidos pic.twitter.com/PxOH2cT0Nm — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 20, 2025

La Nueva EPS atiende a 442.401 usuarios en el Atlántico, de los cuales 184.074 son del régimen contributivo y quienes deben reclamar sus medicamentos en Cafam.

Luego, la Nueva EPS es una de las empresas en Barranquilla que más enfrenta críticas por demoras en la entrega de medicamentos; sin embargo, las quejas también se extienden a usuarios de Sanitas y Mutual Ser.