Padre de colombo-venezolano deportado a El Salvador: "Mi hijo no es del Tren de Aragua”

Aunque desde Estados Unidos se han revelado pocos detalles sobre la deportación de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua hacia El Salvador , se ha confirmado que estas personas ya se encuentran privadas de la libertad en las cárceles del presidente Nayib Bukele. Blu Radio logró hablar con los familiares de uno de los colombo-venezolanos incluidos en esta lista.

Alcides Palencia, padre de Brayan Palencia Benavides, con quien no ha tenido comunicación desde el jueves 20 de marzo, aseguró que “son falsos sus vínculos con el Tren de Aragua” y que, contrario a lo que se dice, su detención ocurrió luego de acudir a una citación en una corte de Estados Unidos para “legalizar su estadía” en el país.

“Mi hijo tenía una audiencia el 30 de enero y me dijo que, por lo dicho por Donald Trump, iba a presentarse. Le mencioné que era lo mejor, hacer todo de manera legal, pero nunca pensamos que lo iban a encarcelar. Pasó la primera parte de la cita sin problemas, pero cuando se presentó ante Migración lo detuvieron como si fuera un delincuente. Él viajó a California para cumplir con su proceso legal; no lo arrestaron en la calle ni nada por el estilo”, relató en entrevista con Blu Radio.

Palencia también explicó que su hijo estuvo un mes detenido en un centro migratorio, desde donde se comunicaba con su familia todos los días. Sin embargo, posteriormente fue trasladado a la frontera con Texas y, el jueves, les informó que sería deportado a Venezuela.

Venezolanos deportados a El Salvador Foto: AFP

“Esa fue la mentira que le dijeron. No volvimos a hablar con él y luego supimos que el avión aterrizó en El Salvador. Brayan aparece en una lista como miembro del Tren de Aragua, cuando no tiene nada que ver con esa pandilla”, agregó el padre.

Según Alcides, su hijo trabajaba en obras de construcción en Florida y solo viajó a California para regularizar su situación migratoria. Cree que las autoridades pudieron haberse confundido debido a los tatuajes que porta.

“Mi hijo no es del Tren de Aragua. El hecho de que tenga tatuajes no significa que esté vinculado a esa organización. Es un muchacho sano y trabajador. Hace unos días me enviaron sus antecedentes penales y está limpio. Brayan no tiene ninguna relación con la delincuencia”, afirmó.

Brayan Palencia, de 24 años, nació en Venezuela, pero se crio en Colombia. Su madre y la familia paterna son oriundos de la región Caribe, específicamente del municipio de Hatillo de Loba, en el departamento de Bolívar. Llevaba poco más de un año en Estados Unidos, donde llegó en busca de un mejor futuro para su familia.

Sus allegados hacen un llamado al Gobierno nacional para que los ayude a esclarecer la situación y lograr su regreso. Hasta el momento, no han podido comunicarse con ninguna autoridad.

“No nos dan información, solo hemos visto la lista. Esto ha sido un dolor de cabeza enorme. Es muy difícil cuando uno conoce a su hijo y sabe que no es un delincuente. Somos una familia trabajadora y feliz. Lo único que le pido al presidente Gustavo Petro es que nos ayude a traerlo de vuelta a Colombia. Brayan es inocente”, concluyó su padre.