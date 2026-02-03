Presión para traslados de reclusos, una de las hipótesis de atentado a cárcel en Barranquilla

En Barranquilla avanzan las investigaciones para esclarecer la explosión de una granada de fragmentación en las instalaciones de la Cárcel Distrital El Bosque, hechos que este lunes dejaron heridos a los vigilantes Luis Eduardo Santana Gutiérrez, de 36 años, y James Fabián Blaza Jiménez, de 35 años.

Hasta el momento son dos las hipótesis que se analizan alrededor del episodio, siendo una de ellas la circulación de panfletos en los que se amenaza al director y a los guardias de este penal por permitir la presunta llegada de integrantes de Los Pepes, involucrados dicen ellos en extorsiones y homicidios en Barranquilla.

Esto manifiesta uno de los dos panfletos:

“Si en 24 horas no vemos traslado de estas personas, alias ‘Chocolate’, ‘Steven’, ‘Calentura’, ‘Bebo’, ‘Milton’, ‘Guajiro’ y ‘Wainer’, serán declarados objetivos militares”.



Tampoco se descarta que el atentado haya sido una retaliación hacia los vigilantes, pues estos no han permitido el ingreso de celulares, licores, drogas o armas.

Lo cierto es que el general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, informó que justo 24 horas antes de ser lanzada la granada, ya hombres en moto habían disparado contra la fachada de la cárcel.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo rechazó este atentado diciendo que este no es un hecho aislado, sino que hace parte de una violencia sistemática contra el sistema carcelario del país.

Por ello, pidió al Gobierno nacional, territorial y las entidades competentes:

La revisión de las condiciones laborales del personal de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario.

Reforzar de manera integral las acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión.

A la Fiscalía General de la Nación, para que adelante investigaciones diligentes y efectivas que permitan esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables.

“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con las familias de los custodios heridos en Barranquilla, así como con todas las familias de los funcionarios que han sido afectados por esta violencia reiterada. Acompañamos su dolor y reiteramos el llamado a la verdad, la justicia y a la adopción de garantías reales de no repetición”, fueron las palabras de esta entidad.