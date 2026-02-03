En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
'Pipe Tuluá'
Iván Cepeda
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Presión para traslados de reclusos, una de las hipótesis de atentado a cárcel en Barranquilla

Presión para traslados de reclusos, una de las hipótesis de atentado a cárcel en Barranquilla

“Si en 24 horas no vemos traslado de estas personas, serán declarados objetivos militares”, dice uno de los panfletos.

Carcel El Bosque Barranquilla.png
Cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla.
Cortesía
Por: José Palma
|
Actualizado: 3 de feb, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad