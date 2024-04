Protestas contra fotomultas en Cesar mantienen bloqueados los accesos a cinco municipios

Más de tres horas completan los bloqueos registrados de manera simultánea en cinco puntos del Cesar, exactamente en los municipios de Becerril, la Jagua de Ibirico, Curumaní, Codazzi y el corregimiento de Casacará, donde habitantes y conductores en señal de protesta atravesaron troncos y vehículos en las zonas de acceso a estas poblaciones.

Tal como estaba programado los manifestantes madrugaron a tomarse la vía San Roque -La Paz, una carretera nacional que comunica a los departamentos del Cesar y La Guajira en el norte del país, donde cuestionan la manera como vienen funcionando las cámaras de fotomultas.

"Hay muchas de esas fotomultas que son legítimas, pero muchas otras son irregulares. No hay notificación, no hay ni siquiera un correo que nos envíen, no hay nada", informó Kaleet Anteliz, conductor.

"Eso nos está afectando, porque nos imposibilita renovar nuestras tarjetas de operación por los altos costos que debemos pagar por esas fotomultas, eso es cada vez que pasamos por la variante de Agustín Codazzi", agregó.

En cada uno de los municipios que hoy se alzaron en protesta fue instalado un Puesto de Mando Unificado para hacerle seguimiento a estas manifestaciones.

La Policía del Tránsito afirma que el paso o movilidad entre el Caribe y el centro del país está garantizada a través de la vía Valledupar-Bosconia- San Alberto, y la carretera Santa Marta - Bosconia - San Alberto.