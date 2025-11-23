¿Qué pruebas sacó la Comisión de Investigación de la oficina de la fiscal Laborde en Barranquilla?

Folios relacionados con el principio de oportunidad otorgado a Daysuris Vásquez, declaraciones recolectadas por la Fiscalía en un CD, extracciones de los teléfonos de Laura Ojeda y su madre y un escrito de acusación fueron los documentos que obtuvo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes durante la inspección que se les fue autorizada en el despacho de la fiscal Lucy Laborde para investigar presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente.

De esa manera fue confirmado por el abogado Alejandro Carranza, quien como defensor del presidente asistió a la cita que se extendió por cerca de 8 horas, puntualmente desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche del viernes.

“No se recaudó ni el 80% o 90% de las cosas que teníamos que recaudar. En este caso, eran todas las entrevistas en video y las audiencias. De lo que se logró recoger, está lo relacionado con el principio de oportunidad de Daysuris Del Carmen, para lo que la fiscal (Lucy Laborde) trató en varios momentos de oponerse. Entendemos que ella cuida eso con mucho celo”, dijo inicialmente.

Manifestó Carranza que todos los documentos que se llevó la Comisión fueron físicos, pues no pudieron acceder a las grabaciones de las audiencias en el caso de Nicolás Petro, ni declaraciones como las de Santander López Sierra, tampoco entrevistas de investigadores como Mario Burgos o Víctor Forero, debido a una suspensión de los puertos USB de las computadoras de la Fiscalía.



“Como un fiscal no tiene un computador por lo menos para conectar una USB y poder copiar información, o un quemador de CD para luego entregar, no tienen unidades de almacenamiento de información en la nube, no tienen Google Drive, no tiene nada. Realmente le toca con las uñas a los fiscales de este país y no entendemos por qué esa situación. No logramos grabar ni una sola audiencia”, sostuvo Carranza.

Así las cosas, este material deberá ser solicitado por la Comisión ante los altos directivos de la Fiscalía en Bogotá, mientras que el abogado Alejandro pedirá revisión de varios radicados que dice la fiscal tener contra Nicolás Petro y Laura Ojeda.

Al tiempo, la denuncia realizada por la defensa está relacionada en que era la única persona en la diligencia sin acceso a su celular, pese a que sostiene que envió una solicitud para que tuviese autorización.

“Al Ministerio Público no le quitaron el celular, ni al magistrado, ni a los auxiliares del magistrado. Sólo a mí por orden de ella. Nosotros habíamos solicitado por escrito a la fiscal Laborde que, por favor, no me quitara el celular pues es mi herramienta de trabajo. Tengo temas muy complejos y debo estar activo todo el tiempo. Sin embargo, no fue atendida esta petición escrita y solamente me prohibieron el ingreso del celular”, añadió.

Carranza describió a Lucy Laborde como “descortés” durante la inspección, en la que tuvieron varias discusiones. Una de ella por las observaciones en la que indicaba que el acta del encuentro debía ser realizada por el magistrado que la autorizó y no por ella.

Finalmente, asegura que hasta el momento no hay nada que demuestre dineros ilegales en la campaña del presidente Gustavo Petro y que “va a demostrar que el caso de Nicolás fue instrumentalizado para atacar la legitimidad del Gobierno”.