Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / ¿Qué pruebas sacó la Comisión de Investigación de la oficina de la fiscal Laborde en Barranquilla?

¿Qué pruebas sacó la Comisión de Investigación de la oficina de la fiscal Laborde en Barranquilla?

Según el abogado del presidente Alejandro Carranza, la cita inspección se extendió por cerca de 8 horas.

