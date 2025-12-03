Rector de Uniatlántico tiene cinco días para responder sobre supuestos certificados falsos

El proceso de nulidad electoral contra la designación del rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios Torres, avanzó con una decisión clave del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico.

A través de un auto emitido por el magistrado Óscar Wilches Donado, la corporación judicial concedió un plazo de cinco días para que Barrios presente sus argumentos frente a la solicitud que hizo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, de anular su nombramiento.

En la demanda en la que el gobernador solicitó la aplicación de una medida cautelar de urgencia para suspenderlo de forma provisional del cargo, se alegan irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para ocupar el puesto de rector, señalando el reciente rechazo de una certificación académica cuya autenticidad fue desvirtuada por la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.

Ante la solicitud el magistrado Donado decidió priorizar el derecho a la defensa, y por ello, antes de tomar una decisión de fondo, ordenó trasladar la solicitud a la parte demandada para que se pronuncie dentro de los cinco días establecidos.



Según el auto, solo una vez concluido este término, el magistrado quedará en posibilidad de decidir si suspende o no de manera provisional la designación de Barrios como rector mientras avanza el proceso de nulidad.

Vale recordar que el gobernador Eduardo Verano el pasado primero de diciembre calificó de “insostenible”, el nombramiento de Leyton Barrios en el cargo de rector, esto luego de conocerse el pronunciamiento de la Universidad Empresarial de Salamanca en el que indica que:

"Se determinó rechazar de manera expresa el contenido de la certificación cuestionada por carecer de veracidad, ordenar la apertura de una investigación interna orientada a establecer el origen, circulación y contexto del documento y poner en conocimiento de las autoridades competentes la información recibida, toda vez que el contenido aportado no corresponde con la realidad administrativa, ni documental de esta organización”.

