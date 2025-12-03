En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Rector de Uniatlántico tiene cinco días para responder sobre supuestos certificados falsos

Rector de Uniatlántico tiene cinco días para responder sobre supuestos certificados falsos

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico le dio el plazo para que Leyton Barrios se defienda, antes de pronunciarse sobre la solicitud del gobernador Verano de que se aplique medida cautelar urgente que lo suspenda del cargo de rector.

