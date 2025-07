Reportan colapso en entrega de cita para pasaportes en Atlántico por excesiva demanda

Desesperación sienten en estos momentos varios ciudadanos en Barranquilla, debido a la dificultad para sacar las citas de pasaporte, cuyo trámite en la Gobernación del Atlántico está colapsado por un inesperado incremento del 300% en las solicitudes, de las que no hay disponibilidad para este mes ni para los posteriores.

De esa manera lo reportaron algunos usuarios en el centro de la ciudad como Erika Álvarez, quien dice que desde la página se les indica que ya se alcanzó el tope de recaudo diario y eso le tiene frenados sus planes.

“El panorama es complejo cuando uno se mete a la página, incluso, aquí en la fila también hay gente intentando entrar desde su móvil y no se puede porque siempre está colapsada. Vive caída, no da el ingreso. Realmente necesitamos sacar el pasaporte, las personas quieren que se agilice la situación y que paren los inconvenientes”, dijo inicialmente.

A las afueras de la oficina de pasaporte y apostilla hay dos largas filas, de un lado aquellos que no han podido agendar cita y llegaron con la esperanza de hacerlo, y las que la tienen luego de largas horas de espera en la página web, siendo uno de los casos el de Miguel Barraza, quien declaró que pidió permiso en su trabajo para por fin asistir a su cita luego de 19 días de hacer efectivo el pago.

“Pagué el 20 de junio y solo hasta hoy fue que me dieron la cita. Ingresaba a las 8:00 de la mañana, no había cita; a las 2:00 de la tarde, tampoco; así duré durante dos semanas hasta que me dieron la cita para dos semanas después”, apuntó.

Las implicaciones de esta situación se extiende hasta el comercio alrededor de esta sede, donde vendedores informales dicen aferrarse a Dios para que todo se solucione.

Publicidad

“Confío en Dios, pues siempre en mi negocio me va bien. Sin embargo, hay personas que necesitan el servicio y se les está complicando la situación. Por acá llegan cientos de clientes a diario buscando solución y la verdad es que no la encuentran”, culminó.

Desde la Gobernación del Atlántico se aseguró que se implementó un plan de contingencia para garantizar la entrega de pasaportes, teniendo en cuenta que las visitas a la página oficial pasaron de un promedio de 3.000 a cerca de 10.000 ingresos.