Reubicarán a docentes amenazados en Soledad, Atlántico: Policía sigue investigando

Hasta un consejo de seguridad fue necesario en el municipio de Soledad, Atlántico, para tratar las amenazas hacia docentes de los colegios Villa María y Gabriel Escorcia Gravini, cuyos profesores terminarán su año escolar con la presencia de la Policía Metropolitana en sus instalaciones y luego varios de ellos serán reubicados para garantizar su seguridad.

La secretaria de educación municipal, Carolina Correa, declaró que habrá normalidad en las jornadas escolares gracias al compromiso de la Policía de encontrar a los responsables y que hay una directriz para hacer las actividades necesarias que ayuden a los estudiantes a no perder su año lectivo.

“Hemos solicitado ese acompañamiento permanente, porque la comunidad está inquieta. No sabemos realmente la fuente y la veracidad de esa amenaza, así que tampoco se puede desestimar la posibilidad de un riesgo palpable para nuestra comunidad”, dijo inicialmente.

“Hemos hecho y seguiremos haciendo un llamado a nuestros docentes y rectores para tratar de garantizar o darle a los chicos todas las herramientas en talleres o refuerzos que les permitan a los estudiantes superar el año escolar con un éxito en esos logros que no han sido alcanzados”, agregó.



Precisamente, manifestó que la lucha contra el mal rendimiento de los estudiantes va de la mano con evitar su deserción escolar. Dijo que han sido varias las amenazas asesoradas por la Alcaldía, algunas de ellas por temas personales de los docentes.

“Hemos tenido varios casos. Algunos han sido individuales, por eso quizás no tienen ese impacto mediático. Allí inmediatamente tomamos las acciones administrativas para separar al docente del cargo, hacer las denuncias pertinentes, reconocer su condición de amenazados y poderlos apoyar en todo el proceso”, aseguró

También estos hechos fueron rechazados por el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, Carlos Noriega, quien habla de afectaciones para más de 200 maestros y 5.000 estudiantes, esto si se incluyen las intimidaciones hacia otros colegios de la zona como el llamado San Antonio de Padua.

Publicidad

“En estos momentos, entre la suma de Villa María, Gravini y Padua, podríamos tener el riesgo en la seguridad de 200 educadores y eso preocupa, disparamos la alarma para que no se repita el karma del 2024 donde en este mismo mes a una compañera la impactaron con un tiro de revólver”, puntualizó Noriega.

Sobre aquella coordinadora baleada llamada Rosa Perea informa Noriega que no ha logrado regresar a sus labores académicas, debido a una herida en su seno. Del mismo modo, sostiene que el número de profesores amenazados es mucho mayor, pues una gran parte tienen miedo a denunciar.

Mientras que Adea reportó el caso al Ministerio de Educación, en Soledad se analiza la posibilidad de realizar un festival musical que estaba programado para este sábado en el colegio amenazado Gabriel Escorcia Gravini.