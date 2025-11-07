En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Ataque a 'narcolancha'
Jaime Esteban Moreno
Deportivo Pereira
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Reubicarán a docentes amenazados en Soledad, Atlántico: Policía sigue investigando

Reubicarán a docentes amenazados en Soledad, Atlántico: Policía sigue investigando

La secretaria de educación municipal, Carolina Correa, declaró que habrá normalidad en las jornadas escolares.

Soledad Seguridad.png
La secretaria de educación municipal, Carolina Correa, haciendo un recorrido por los colegios.
Alcaldía Soledad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2025
Editado por: José Palma

Publicidad

Publicidad

Publicidad