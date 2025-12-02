En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Se agrava crisis en Uniatlántico; gobernador insiste en salida del nuevo rector

Se agrava crisis en Uniatlántico; gobernador insiste en salida del nuevo rector

Eduardo Verano insistió en que Barrios no puede seguir en la rectoría, si hubo falsedad en certificaciones laborales y que este martes se sentará con equipo jurídico para definir futuro de la rectoría.

