Se agrava crisis en Uniatlántico; gobernador insiste en salida del nuevo rector

Todo apunta a que los días de Leyton Barrios en la rectoría de la Universidad del Atlántico están contados o, por lo menos, así lo dejó ver el gobernador Eduardo Verano al considerar que se hace "insostenible" la permanencia del ex Secretario de Educación en este cargo.

Verano insistió en que Barrios no puede seguir en la rectoría, si hubo falsedad en sus certificaciones laborales, y que, por lo tanto, este mismo martes se sentará con su equipo jurídico para determinar cuándo se convocará a un nuevo Consejo Superior, en el que se pueda definir el futuro de esta rectoría.

"No podemos tener en la rectoría, que continúe un proceso para manejar la universidad, alguien que no tenga claridad en materia de las certificaciones que presentó. Eso es todo lo que estamos tratando de buscar, en este momento no tenemos la suficiente claridad y queremos que haya tranquilidad para toda la comunidad de la universidad", dijo el rector.

Por su parte, el abogado Iván Cancino, representante de Leyton Barrios, cuestionó si el cambio de parecer del gobernador Verano, que primero apoyó la designación y ahora la cuestiona, se debe a una presión del Gobierno.



"Las últimas manifestaciones del señor gobernador las vemos con preocupación. Nos parece una falta de carácter, de compromiso con el departamento y con la universidad", dijo.

"Nos parece que ahora se vuelve una persecución. Tal vez por una presión del gobierno. Hay que preguntarle al gobernador a qué obedece ese cambio de actitud", agregó Cancino.

El defensor aseguró que tienen pruebas para demostrar que el nombrado rector sí cumplió los requisitos y que, por lo tanto, "una acción de nulidad en su contra no prosperará".

Lo cierto es que, según afirmó el mismo gobernador Verano, Barrios continuará en el cargo hasta que se defina su situación jurídica, pues esto escaló a los tribunales.