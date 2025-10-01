Situación financiera de Gecelca genera dudas sobre su capacidad para reemplazar a Air-e

Para el Gobierno, Gecelca sería la compañía más opcionada para asumir la operación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira tras la eventual liquidación de Air-e; sin embargo, la situación financiera y la experiencia de la generadora estatal empieza a generar algunas dudas entre varios sectores de la región.

Desde la bancada caribe del Congreso, el senador Pedro Flórez valora esta solución que está planteando el Gobierno para acabar la crisis de energía en la región, pero pide que cualquier decisión esté respaldada por planes de inversión y sostenibilidad claramente definidos, pues asegura que Gecelca reportó pérdidas cercanas a los $392.000 millones en 2024, según la Superintendencia de Sociedades, y ello hace cuestionar su capacidad financiera para sostener la magnitud de esta operación.

"Para que sea el punto de partida de la solución que realmente se requiere, esta empresa necesita, entre otros temas, revisar su capacidad financiera. Creemos que la solución a la crisis que enfrentamos requiere decisiones firmes, audaces y valientes", considera Flórez.

Energía Foto: pexels

Los gremios también han manifestado una “profunda preocupación” por el plan del gobierno de trasladar la operación del servicio de energía a Gecelca, pues consideran que esto “amenaza con repetir errores del pasado”.



Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, afirma que un cambio de operador no resuelve la crisis de energía, mucho menos si la nueva empresa no tiene la experiencia requerida.

“La crisis financiera, producto de una gestión ineficiente y bajo recaudo, no se resuelve cambiando de operador sin un plan integral, ni asignando la distribución de energía a una empresa cuya experiencia principal es la generación”, expresó López.

Así los líderes gremiales afirman que el Caribe no puede seguir “siendo víctima de la improvisación” y, por lo tanto, piden al Gobierno “abrir un diálogo franco y responsable que permita construir soluciones estructurales, con tarifas justas, sostenibilidad financiera y un servicio digno para todos los ciudadanos del Caribe colombiano. "No podemos permitir que esta región siga siendo víctima de la improvisación”.