SuperSalud elabora informe ante presuntas irregularidades detectadas en ESE UNA

Después de una exhaustiva auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la red pública hospitalaria del Atlántico, la cual se realizó en simultáneo a un cese de actividades de sus trabajadores por falta de pagos, la entidad anunció que prepara un informe con el detalle de las presuntas irregularidades detectadas.

“La Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud mediante Auto Nro.2025410030000321-7 del 10 de marzo del 2025, ordenó auditoría con alcance integral a la ESE Universitaria del Atlántico, la cual se efectúo del 11 al 14 de marzo de 2025, con el objeto de verificar el cumplimiento de las responsabilidades de la ESE, en relación con los ejes financiero, administrativo – legal y prestación de servicios de salud para las vigencias 2023, 2024 y lo corrido de 2025, así como realizar seguimiento y verificación a la ejecución del plan de mejoramiento derivado de la auditoría realizada del 26 de febrero a 1° de marzo de 2024, ordenada mediante Auto No. 2024410000000212-7 del 23 de febrero de 2024”, expresó inicialmente la entidad.

En el mismo comunicado, SuperSalud especificó que “como resultado de la auditoría se levantará un informe, el cual, se encuentra en etapa de elaboración, precisando que el resultado de este análisis es reservado y no podrá ser divulgado a terceros, toda vez que, se trata de información sensible y clasificada hasta tanto no se surta el trámite de notificación, lo anterior, con el fin de proteger el derecho al debido proceso del vigilado”.

Sin embargo, aseguró que de ver “hallazgos tipificados con incidencia disciplinaria, fiscal, administrativa o de otra índole, éste será trasladado a las entidades correspondientes para que ejerzan lo de su competencia”.

“Al mismo tiempo, el prestador como mínimo deberá suscribir un plan de mejoramiento que será objeto de aprobación y seguimiento por parte de esta entidad”, agregaron.

Recordemos que en los últimos días se habló de presuntos manejos irregulares que derivaron en deudas que superan los $110 mil millones, en la que al parecer habían compromisos pendientes superiores a los 90 días también con proveedores.