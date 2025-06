Tarifa de energía bajará entre agosto y septiembre en el Caribe; expertos advierten riesgos

Expectantes están en el Caribe por las implicaciones que traerá la decisión de la Creg de tumbar el régimen especial tarifario que, durante los últimos cinco años, obligó a los usuarios de la región a pagar hasta por el robo de energía que otros cometen.

Este, según explica el personero de Barranquilla Miguel Ángel Alzate, se verá reflejado en las facturas a partir de agosto o septiembre, lo que implicará que la empresa dejará de percibir cerca de un billón de pesos por año, mientras que los usuarios tendrán un alivio hasta por 54 pesos por kilovatio hora consumido.

"Esta decisión genera un ahorro en la economía de los hogares, porque los usuarios de Air-e dejaríamos de pagar más de $282.000 millones anuales y los usuarios de Afinia, $114.000 millones. Además, se generan eficiencias que impactan a todo el país", indicó el personero Alzate.

Desde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe celebran, por un lado, que, con esta resolución, “las empresas Air-e y Afinia ya no podrán seguir cobrando en las facturas de energía esos hurtos y fraudes, las inversiones futuras en forma anticipada, la sobretasa del 20% en el ítem de comercialización y la prima de riesgo de cartera, cuyos cobros solo ocurrían en la región Caribe”.

Sin embargo, por otro lado, el gremio de usuarios reconoce que esta importante decisión no ahuyenta el riesgo de apagón, así lo expresó Norman Alarcón, presidente de la mencionada Liga.

"Vendrá una rebaja en las tarifas eléctricas, que esperamos que sea importante, pero no desaparece el fantasma de la crisis en la empresa Air-e, que no le ha pagado los $1.5 billones que les adeuda a los generadores de energía. Además, sigue el cobro de la opción tarifaria que ya pagaron los usuarios", manifestó Alarcón.

Expertos del sector, como el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, también reconocen que esta decisión podría ser un arma de doble filo, pues así como representa un alivio para el bolsillo de los usuarios, podría poner en jaque a las empresas.

Acosta espera que en las próximas facturas los usuarios perciban una reducción del 5%; sin embargo, no esconde su preocupación por lo que le espera a empresa como Air-e Intervenida, cuya situación consideró que no puede ser más crítica en este momento por la falta en el flujo de caja que aún no ha podido resolver el Gobierno.

"Esta medida, si bien beneficia a los usuarios, entra a agravar las dificultades financieras que tienen estas empresas para operar. Y la situación más crítica, en mi concepto, es la que está afrontando la empresa Air-e. O sea, hoy Air-e no tiene con qué pagar la energía que está comercializando", advirtió Acosta.