Un chef venezolano que es reciclador en Barranquilla, entre los afectados por intoxicación

Un chef venezolano que terminó como reciclador en las calles de Barranquilla es una de las víctimas que deja la tragedia por consumo de metanol que hasta el momento suma 11 fallecidos. El chef, quien logró sobrevivir a la peligrosa bebida, contó que ese día tomó 'cococho' para calmar el hambre.

Se trata de Óscar Trujillo, un hombre de 50 años que llegó a Barranquilla en búsqueda de oportunidades tras la crisis que golpeó a su país natal. Una vez instalado en esta ciudad, terminó recogiendo latas y cartones de la calle, lo que lo llevó a ser un visitante recurrente del sector 'Boliche' del centro de la ciudad.

Precisamente, el pasado miércoles se encontraba en este sitio cuando se encontró a tres amigos que departían mientras tomaban un líquido transparente que estaba dentro de una botella de agua. Óscar confiesa que tenía hambre y que aceptó el trago que le ofrecieron para llevar algo a su estómago.

"Yo tenía una hambrera muy fuerte. Estaba desesperado y un amigo me ofreció un trago. Yo no lo quise rechazar, para no hacerle el feo, pero eso era muy fuerte. Era la primera vez que lo probaba", contó mientras permanecía sentado en la sala de hospitalización del Hospital Barranquilla, lugar al que llegó tras enterarse que sus amigos habían muerto, al parecer, luego de beber lo que había en esa botella transparente.



"Cuando empezaron a contar eso yo corrí al hospital porque me sentía muy mal. Ya no soportaba los dolores del cuerpo. Tenía mareo, me dolía todo. Me sentía mal, pero aquí me dieron suerito", confesó el hombre.

Oscar explicó que inicialmente no asoció su estado de salud con una intoxicación, pero que acudió hasta el hospital viendo lo grave que estaban sus amigos. De igual manera, no se considera una persona que toma alcohol, pues aceptó el trago como un gesto de amabilidad.

Trujillo dice sentirse mucho mejor y a la espera que le den el alta médica, aunque lamenta la muerta de tres de sus amigos entre esos Nicolás Manuel Medrano, de quien se cree que hizo el licor adulterado, pero que considera que este hombre que los hechos deben investigarse a fondo.