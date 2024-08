Usuarios de Barranquilla también reportan demoras en entrega de medicamentos de Audifarma

"Medicamento descontinuado" es la respuesta que le han dado a más de un usuario de las EPS Salud Total o Mutual Ser cuando llegan a Audifarma a reclamar las medicinas que los mismos médicos les recetaron para sus diferentes patologías en Barranquilla.

Por lo menos eso le dijeron este miércoles a Gilberto Torres, quien llegó en busca de hidrocobona, un medicamento que requiere una paciente con cáncer y que aún no le han entregado después de dos semanas intentando reclamarlo.

"Solo nos dicen que no hay medicamento, pero uno paga pasajes para llegar hasta acá y nos salen con ese cuento", dijo.

Una situación similar también la afronta Sandra Delgado, quien lleva 20 días esperando que le entreguen hasta los pañales que requiere su tío, un paciente de 85 años con varias enfermedades de base.

"Vine a buscar las medicinas de mi tío y no me han entregado las insulinas y varios medicamentos, porque dicen que están descontinuados. También tenemos más de 20 días que no nos entregan los pañales y eso también son muy necesarios para mi tío", dijo.

Dora Mejía cuenta que a ella también le tocó comprar por cerca de 80 mil pesos un antibiótico que le recetaron a su papá para una infección que padece en sus piernas, porque extrañamente en Audifarma le dijeron que ya no estaba disponible.

"Cuando yo llegué aquí (a Audifarma), me dijeron que el antibiótico estaba descontinuado y no me lo entregaron, pero para mí sorpresa en ese momento llegó otra persona, afiliada a Mutual Ser, y a ella sí se lo dieron", contó.

En medio de todo, en lo que sí han coincidido hoy varios usuarios es que, después de las visitas de la SuperSalud en otras sedes de Audifarma, este miércoles han agilizando un poco las atenciones con un mayor personal operando en la entrega de medicamentos.

Ante estas quejas consultamos con Audifarma por las razones detrás de estas demoras; sin embargo, indicaron que iban a revisar uno a uno estos casos.