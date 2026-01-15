En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Anuncian obra clave que descongestionará el acceso vehicular entre Bogotá y La Calera

Anuncian obra clave que descongestionará el acceso vehicular entre Bogotá y La Calera

Esta obra busca mejorar la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, reducir la congestión en otros corredores de acceso a la capital y fortalecer la interconexión regional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad