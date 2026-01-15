Anuncian obra clave que descongestionará el acceso vehicular entre Bogotá y La Calera

Al día, se movilizan miles de vehículos por la vía Bogotá - La Calera; aunque no hay una cifra exacta, es un corredor de alta congestión, especialmente en horas pico. Se estima que unos 40.000 vehículos circulan por el importante corredor al día.

Con el fin de descongestionar la vía, hace poco anunciaron una obra clave que pretende mejorar el tránsito en el sector y que descongestionará una de las entradas Bogotá.

Obra clave descongestionará el acceso vehicular entre Bogotá y La Calera

Según la Gobernación de Cundinamarca, en febrero de este año comenzará una nueva fase de la pavimentación de la vía alterna a La Calera, un corredor estratégico que conecta la perimetral de Oriente, El Triunfo con la calle 185, en el sector El Codito, en Bogotá.

Esta obra busca mejorar la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca, reducir la congestión en otros corredores y fortalecer la interconexión regional. Gobernación

A la fecha, ya se han pavimentado 3,2 kilómetros gracias a recursos del Invías, con ejecución a cargo de la Gobernación. Con los trabajos pendientes, este proyecto permitirá obtener una vía clave para el desplazamiento de miles de ciudadanos y para el movimiento de la economía regional, indicó el gobernador Jorge Emilio Rey.



Vía que será pavimentada. Foto: @JorgeEmilioRey en X.

La iniciativa hace parte de un esfuerzo conjunto entre la Gobernación y la Alcaldía de La Calera, con el fin de dejar la estructura vial en óptimas condiciones y aliviar la presión sobre otras rutas de acceso a Bogotá.

Con la intervención prevista, el corredor alcanzará un 98 % de pavimentación total. El tramo restante corresponde a un sector donde se ubica un puente declarado Bien de Interés Cultural por el Consejo Nacional de Patrimonio, lo que limita cualquier tipo de intervención sobre esta estructura.



Datos clave y comienzo de la obra