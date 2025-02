Capturado peligroso extorsionista del Tren de Aragua en Soacha: así amenazaba sus víctimas

Fue exactamente en el barrio Danubio Azul deSoacha , donde fue capturado en flagrancia un peligroso delincuente conocido con el de alias ‘Gregorio’. Este criminal, quien se identificaba como integrante del Tren de Aragua , le exigía a un comerciante 50 millones de pesos en efectivo a cambio de un supuesto servicio de seguridad y no atentar en contra de su vida, la de sus empleados o núcleo familiar.

Alias Gregorio Foto: Policía

Para presionar el pago del dinero, de acuerdo con las autoridades, este delincuente le enviaba mensajes a su víctima a través de distintos medios como panfletos o WhatsApp , donde amenazaba con asesinarlo, y que, de esta manera, todos los negocios a su alrededor terminarían pagando las extorsiones.

“Conmigo es hablando de una sola vez y le freno a mi gente. Vea yo lo iba a matar, pero no lo encontré porque cuando yo pego una llamada y no me responde mandó a mi gente a matar de inmediato. Matándote a ti me pagan todos los negocios a tu alrededor, mejor paga y sal de este problema y ya. Hablemos del monto, tengo a mi gente cerca tuyo en este preciso momento solo esperando mis órdenes”, decían mis mensajes de este peligroso hombre.

MEnsaje de extorsionista en Soacha

Además, en un video registrado por las cámaras de seguridad, quedó la evidencia de cuando este llegó hasta el establecimiento comercial de la víctima amenazando a los empleados con un arma de fuego para que el propietario accediera ante sus pretensiones.

Alias ‘Gregorio’, de nacionalidad extranjera, fue capturado por la Policía en el momento en el que acudía a recibir el dinero producto de las exigencias que le venía realizando a la víctima y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.