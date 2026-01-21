Cundinamarca presenta una serie de estampillas que reflejan su historia y sus proyectos estratégicos

Cundinamarca quedó plasmada en papel y tinta. Con un nuevo lanzamiento de sellos, el departamento decidió contar su historia, mostrar su presente y proyectar su futuro a través de tres estampillas que reúnen símbolos de identidad, desarrollo y memoria colectiva.

La serie, llamada ‘Hitos de Cundinamarca’, fue presentada por el Ministerio TIC, la Gobernación y el operador postal 4-72. En ella aparecen Policarpa Salavarrieta como referente histórico y símbolo de lucha; ExpoCundinamarca, que representa el talento, el emprendimiento y la cultura regional; y el RegioTram de Occidente, uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos del centro del país.

Para la ministra TIC, Carina Murcia Yela, estas piezas van más allá del coleccionismo. “La filatelia también cuenta historias y preserva la memoria. Estas estampillas permiten que distintas generaciones se acerquen a lo que ha sido y a lo que quiere ser Cundinamarca”, señaló durante el lanzamiento.

El gobernador Jorge Emilio Rey destacó que la serie recoge la identidad del territorio al unir pasado, presente y futuro en una misma colección. Según explicó, la idea es que Cundinamarca no solo se reconozca dentro del país, sino que también viaje al exterior a través del correo.



“Queremos generar visibilidad desde hoy hacia el mundo, pues vamos a tener la posibilidad de contar con tres estampillas, una colección filatélica que quiere recrear lo mejor de este departamento cuando envíe sus mercancías a cualquier lugar del mundo y que tengan la opción de colocar una estampilla del portafolio que tiene 4-72”, explicó Rey.

Desde 4-72, su presidente, Fuad Abdala Salaiman, subrayó que las estampillas siguen siendo una herramienta para educar y comunicar. A su juicio, cada envío postal se convierte en una oportunidad para que la historia y los procesos actuales del departamento lleguen a nuevos públicos.

Con esta emisión filatélica y los avances en conectividad, Cundinamarca apuesta por dejar huella: una que honra su pasado, impulsa sus proyectos estratégicos y busca que la tecnología llegue a donde antes no lo hacía.