Vía que conecta a Cundinamarca, Boyacá y Meta será rehabilitada: viajeros los más beneficiados

En el oriente de Cundinamarca se ubica la represa del Guavio, la primera central hidroeléctrica en funcionamiento más grande de Colombia, pues tiene una capacidad instalada de 1260 MW. Además de esto, es un lugar perfecto para descansar, pues muchos viajeros la prefieren por su ubicación cercana a los municipios de Gachetá, Gachalá, Gama y Ubalá.

No obstante, existen puntos críticos en la vía que conecta a estos municipios y que hoy afectan la movilidad y la productividad del importante corredor que a diario usan los viajeros y habitantes.

Por ello, desde la Gobernación de Cundinamarca anunciaron una inversión de más de $50.000 millones para intervenir el importante corredor.



La importante vía que será rehabilitada en Cundinamarca

Según el gobernador Jorge Emilio Rey, el pasado 19 de septiembre de 2025, se adjudicó la obra para la intervención de la Troncal del Guavio, una importante vía que no solo conecta los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, sino que también por este corredor ingresan “insumos que garantizan el abastecimiento de energía en estos tres territorios que conforman entre sí una despensa agrícola y ganadera”.

La intervención de la troncal incluye la rehabilitación de la estructura del pavimento, la construcción de muros de contención, el mejoramiento del sistema de drenaje mediante alcantarillas y manejo de aguas, así como la atención de puntos críticos que hoy afectan la movilidad y la productividad del corredor, indicó Rey en su cuenta de X.



Intervención en la Troncal del Guavio. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Como consecuencia, serán intervenidos 9,1 kilómetros de vía y para ello se usará una planta de trituración, concreto y asfalto, para producir los insumos directamente en la región, lo que reducirá costos, desplazamientos y mejorará el control de calidad de la obra, agregó el gobernador.

Esta planta tendrá una capacidad estimada entre 50 y 60 metros cúbicos por hora de concreto y 50 metros cúbicos por hora de asfalto. La instalación avanza actualmente en un 70%.



¿Cómo se desarrollará la intervención de la vía?

Según la gobernación de Cundinamarca, las obras iniciarán con tres frentes de trabajo, “dos en Ubalá y uno en Junín, y comenzarán a ejecutarse a finales de enero”.

El proyecto cuenta con una inversión total de $70.000 millones y, según Rey, junto con Instituto de Caminos y Construcciones del departamento, se llevarán a cabo seguimientos permanentes para garantizar que la obra se desarrolle con normalidad.

