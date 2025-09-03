Delincuentes se robaron WhatsApp de panadería en Funza y piden hasta $5 millones a clientes

Lo que comenzó como un robo frustrado en la madrugada se ha convertido en una pesadilla para una querida empresa familiar y miles de sus clientes en Funza, Cundinamarca. La panadería Delicias Margarita, un establecimiento con más de 23 años de tradición en el municipio, fue víctima de delincuentes.

Ocurrió en las últimas horas y, si bien no lograron llevarse dinero en efectivo ni objetos de valor, se apoderaron de dos teléfonos corporativos con los números de contacto de más de 5.000 clientes, a quienes ahora están contactando para estafarlos.

El Ojo de la noche de Blu Radio y Noticias Caracol detalló que el incidente ocurrió cuando los ladrones ingresaron a las oficinas administrativas del local. Tras empacar dinero y objetos, fueron descubiertos y tuvieron que huir, pero no con las manos vacías.

Se llevaron los dos celulares que el negocio utilizaba para gestionar los pedidos de sus clientes. Poco después, los propietarios comenzaron a recibir alertas de sus propios clientes, quienes reportaban que habían, supuestamente, pagado por pedidos que nunca llegaban.

Fue entonces cuando se dieron cuenta de la verdad: los criminales habían bloqueado su acceso y tomado el control total de sus cuentas de WhatsApp, iniciando una estafa a gran escala en el municipio.



El modus operandi: una estafa en dos niveles

Los estafadores operan utilizando las cuentas de WhatsApp de la panadería, no solo se hacen pasar por los empleados, sino que han extendido el horario de atención a 24 horas para engañar a más personas, según indicó El Ojo de la noche.

El primer nivel de la estafa consiste en recibir pedidos, proporcionar un paso a paso para el pago y, una vez que el cliente abona el dinero, simplemente desaparecer sin entregar ningún producto. Sin embargo, el engaño va mucho más allá. Según relató la propietaria del negocio, los delincuentes utilizan un método más sofisticado para robar directamente de las cuentas de sus víctimas.

Mediante un proceso no especificado, logran acceder a la información del cliente y sustraer grandes sumas de dinero.

Hay casos documentados de personas a las que les han robado, incluso, hasta cinco millones de pesos a través de esta modalidad.



Dueños desesperados y clientes molestos

La situación ha dejado a los dueños de Delicias Margarita en un estado de impotencia y angustia. "No sabemos qué hacer", confesó la propietaria, explicando que han buscado ayuda de la Policía, pero las autoridades se sienten "maniatadas" ante este tipo de delitos cibernéticos en Colombia.

Mientras tanto, la reputación de su negocio está en juego, con clientes molestos que exigen respuestas y soluciones. Tan solo en un día, más de 50 personas se acercaron al local para hacer reclamos por el dinero perdido.