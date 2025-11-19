En vivo
Inauguran el primer jardín nocturno en la Sabana de Bogotá: este será el municipio

Tras funcionar durante tres años en Bogotá, el modelo aterriza por primera vez en la sabana para ofrecer cuidado seguro a los niños mientras sus padres trabajan en la noche.

El jardín infantil tendrá la capacidad de cuidar aproximadamente a 200 niños.
Foto: cortesía Alcaldía de Mosquera
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

