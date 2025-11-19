Inauguran el primer jardín nocturno en la Sabana de Bogotá: este será el municipio

Los jardines infantiles nocturnos comenzaron a funcionar en Bogotá a finales de 2021 como una estrategia de la Alcaldía Mayor para acompañar a madres y padres que trabajan en horario nocturno.

Con esta apuesta, la capital logró ofrecer un espacio seguro y pedagógico para los niños mientras sus cuidadores cumplen con sus responsabilidades laborales.

Jardín infantil nocturno Mosquera. Foto: Cortesía de Alcaldía de Mosquera

Sin embargo, en los municipios de la Sabana de Bogotá este tipo de servicio no existía, obligando a muchas familias a dejar a sus hijos con vecinos, familiares o incluso solos en casa durante la noche.

Esa realidad empezó a cambiar a finales de 2025, cuando Mosquera decidió inaugurar el primer jardín infantil nocturno de la región.



"Un clamor de la comunidad"

El alcalde de Mosquera, Nelson Parra, confirmó que este es el primer jardín infantil nocturno habilitado en la Sabana de Bogotá, una propuesta que surgió —según aseguró— de una necesidad expresada por la propia comunidad.



“La gente nos pedía una alternativa para que sus hijos quedaran en manos capacitadas mientras ellos trabajaban de noche. Ese clamor lo convertimos en una realidad”, afirmó.

Jardín infantil nocturno Mosquera. Foto: Cortesía Alcaldía de Mosquera

El mandatario señaló que, además del valor social del programa, este es un modelo pensado para responder a una realidad laboral del municipio: las familias con turnos rotativos que no cuentan con redes de apoyo durante la noche.

El jardín iniciará operaciones con atención para 30 familias, pero la meta es ampliar progresivamente la cobertura. Las instalaciones cuentan con capacidad para recibir a niños entre los 6 meses y los 6 años.



¿El jardin infantil nocturno de Mosquera será gratuito?

Parra enfatizó en que el jardín será un espacio "seguro, calificado para el cuidado de los niños y niñas, con una alimentación adecuada y pertinente, con procesos pedagógicos serios".

El jardín nocturno funcionará de 6:30 p.m. a 6:00 a.m.. Los niños recibirán la cena, acompañamiento pedagógico, espacios de descanso y serán entregados a sus padres al amanecer, con desayuno incluido.

Jardín infantil nocturno Mosquera. Foto: cortesía de Alcaldía de Mosquera

“El esfuerzo que estamos haciendo desde la administración es para que sea un servicio totalmente gratuito, seguro y con personal calificado. Habrá personal de enfermería, auxiliares de cuidado, alimentación, aseo y un equipo completo para la atención en la noche”, explicó el alcalde.

Con la puesta en marcha de este jardín infantil nocturno, Mosquera se convierte en el primer municipio de la Sabana de Bogotá en ofrecer un servicio de este tipo y de manera gratuita, marcando un precedente que podría abrir el camino para que más municipios adopten iniciativas similares en beneficio de la primera infancia.