Mineducación pide esclarecer muerte de bebé de 11 meses en La Calera

El Ministerio de Educación pidió a las autoridades investigar con rapidez lo ocurrido y llamó a alcaldes y gobernadores a reforzar las medidas de protección y cuidado de los menores.

Esto dijo el Gobierno.
Foto: Suministrada
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

El Ministerio de Educación lamentó profundamente la muerte de un niño de 11 meses en La Calera y envió un mensaje de solidaridad a su familia. La entidad pidió a las autoridades investigar lo ocurrido lo más pronto posible, para que se conozca la verdad y se haga justicia.

El ministerio recordó que en Colombia los alcaldes y gobernadores son los responsables de vigilar y garantizar que los lugares donde se atiende a los niños pequeños cumplan con las condiciones adecuadas. En el caso de La Calera, esa tarea le corresponde al gobernador de Cundinamarca.

Finalmente, la cartera de Educación invitó a las familias a mantenerse activas en los procesos de educación inicial, conociendo los proyectos pedagógicos, dialogando de manera permanente con cuidadoras y maestras, y familiarizándose con las condiciones en las que transcurre el día a día de niñas y niños.

Foto: Blu Radio

“Invitamos a las familias y las comunidades para que sigan involucrándose activamente en los servicios de educación inicial, conociendo los procesos pedagógicos que se desarrollan en los centros donde están sus hijas e hijos, estableciendo comunicación permanente con las cuidadoras y maestras, y familiarizándose con las instalaciones y condiciones en las que transcurre en la cotidianidad de las niñas y los niños”, señala el comunicado.

