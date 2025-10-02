Mineducación pide esclarecer muerte de bebé de 11 meses en La Calera

El Ministerio de Educación lamentó profundamente la muerte de un niño de 11 meses en La Calera y envió un mensaje de solidaridad a su familia. La entidad pidió a las autoridades investigar lo ocurrido lo más pronto posible, para que se conozca la verdad y se haga justicia.

El ministerio recordó que en Colombia los alcaldes y gobernadores son los responsables de vigilar y garantizar que los lugares donde se atiende a los niños pequeños cumplan con las condiciones adecuadas. En el caso de La Calera, esa tarea le corresponde al gobernador de Cundinamarca.

Finalmente, la cartera de Educación invitó a las familias a mantenerse activas en los procesos de educación inicial, conociendo los proyectos pedagógicos, dialogando de manera permanente con cuidadoras y maestras, y familiarizándose con las condiciones en las que transcurre el día a día de niñas y niños.

Jardín Infantil de La Calera en el que murió bebé de 11 meses Foto: Blu Radio

