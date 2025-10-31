Plan éxodo en Cundinamarca este puente festivo: semáforo dinámico y tres carriles en Soacha

En pleno puente festivo de Halloween, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció importantes medidas para mejorar la movilidad hacia los principales destinos turísticos del departamento y del Meta, así como detalles del esperado Cundinamarca Fest, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Durante una entrevista radial, el mandatario explicó que el Ministerio de Transporte implementará una estrategia de semáforo dinámico en la vía Bogotá–Villavicencio, con el fin de facilitar la operación Éxodo y el retorno de viajeros.

“Básicamente, se habilitan 150 vehículos bajando y 100 subiendo, y luego se intercala el flujo. De esta manera, el turista que vaya hacia Villavicencio tendrá menores tiempos y mayor comodidad en su viaje”, afirmó Rey.

El gobernador aclaró que este sistema no utiliza semáforos automáticos, sino que será operado por personal en terreno. “Eso es paleteros. En el sitio, la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario toman la decisión del manejo del tráfico y cuentan los vehículos para priorizar el flujo hacia el Meta”, detalló.



Además, la Autopista Sur en Soacha contará con tres carriles habilitados de salida desde este viernes, medida que busca descongestionar la movilidad en el inicio del puente.

Autopista Sur - Soacha Alcaldía de Bogotá

“Por efecto del plan Éxodo hemos decidido habilitar tres carriles de salida, y el lunes festivo los tendremos tres de ingreso”, confirmó el mandatario.

En cuanto al plan retorno del lunes festivo, Rey anunció que no habrá pico y placa regional en la vía al Llano, permitiendo el ingreso libre de vehículos durante todo el día. “Queremos garantizar un retorno seguro y fluido para todos los viajeros”, aseguró.



¿Cuándo se llevará a cabo el Cundinamarca Fest?

Más allá de la movilidad, el gobernador también extendió una invitación especial al Cundinamarca Fest, un evento que busca resaltar la identidad y riqueza cultural del departamento. “Será una vitrina turística, cultural, ambiental y gastronómica de 150.000 metros cuadrados de experiencias”, destacó.

El festival contará con la participación de más de 2.000 artistas, conciertos de figuras como Fonseca, Aterciopelados, Pipe Bueno y Jesse Uribe, además de muestras gastronómicas con 50 platos típicos y mercados campesinos. “El que no muestra, no vende. Queremos que los bogotanos conozcan el turismo de naturaleza y las actividades extremas que ofrece Cundinamarca”, puntualizó Rey.

El mandatario cerró su intervención haciendo un llamado al orgullo regional: “Nuestra identidad muchas veces se confunde con la de Bogotá, pero Cundinamarca tiene su propia esencia, su gastronomía y su cultura. Este festival es para recordarlo”.

Con estas medidas y eventos, Cundinamarca se prepara para un puente lleno de movimiento, sabor y celebración.