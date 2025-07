"Sobrepasa nuestra disposición presupuestal": gobernador de Cundinamarca por emergencias

Uno de los departamentos más afectados por las emergencias ocasionadas por las lluvias en las últimas semanas es Cundinamarca, los deslizamientos han dejado incomunicados a varios municipios y cientos de afectados, incluyendo a ciudadanos que perdieron sus viviendas.

En conversación con Recap Blu, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, alertó sobre el presupuesto económico en caso de que se sigan presentando afectaciones como en el sector de Quetame, que se llevó la carretera y varias viviendas.

"Ya estamos llegando a una capacidad que sobrepasa nuestra disposición presupuestal. Hemos hecho un gran esfuerzo con Medina y Paratebueno, vamos a reconstruir esos municipio con recursos de la nación, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigante. Sumado lo del 8 de junio más esta emergencia invernal va a ser muy difícil que podamos corresponder con tantos gastos", dijo el gobernador.

Emergencia por lluvias en Quetame, Cundinamarca @JorgeEmilioRey

De hecho, Rey reconoció que Cundinamarca no es el único departamento con esta crisis, pues en total son 31 los departamentos con alguna afectación por las lluvias, por lo que varios gobernantes están "reclamando a gritos" la intervención del Gobierno nacional.

Ante esto, recalcó la importancia de trabajar entre gobernaciones y el Estado para poder afrontar las diferentes emergencias.

"No hay otra manera que se pueda superar estas crisis sino es con la suma de esfuerzos presupuestales en todas las escalas del Estado. Creo que le va a tocar al Gobierno hacer un esfuerzo sobrenatural porque si no llegan los recursos, no hay forma que las condiciones vuelva a la normalidad. Sin ellos esto es imposible", enfatizó Jorge Emilio Rey.

El gobernador también recordó que hay varios municipios que están en alerta porque las crecientes de las quebradas están cerca de varias viviendas y, si sigue esta ola invernal, podrían ser arrastradas. Por eso, se han visto obligados a evacuar a las familias para evitar una tragedia mayor.

"Tenemos familias evacuadas en Quetame, Puente Quetame y Fómeque, este último es el segundo municipio más afectado. Hemos decidido evacuar algunas viviendas porque siguen existiendo lluvias que pueden inundarlas y afectar no solo la vivienda, sino la salud de las personas", concluyó el gobernador, incluyendo que hay albergues en donde estas personas se están resguardando.