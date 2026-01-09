En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Verifican afectaciones tras lluvias en Girardot: el agua entró a las casas

Verifican afectaciones tras lluvias en Girardot: el agua entró a las casas

El municipio se recupera luego de las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias. El Ideam pronostica que sigan las lluvias en Girardot.

Publicidad

Publicidad

Publicidad