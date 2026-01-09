Verifican afectaciones tras lluvias en Girardot: el agua entró a las casas

Las fuertes lluvias registradas en la noche y madrugada del viernes, 9 de enero, generaron una emergencia en el municipio de Girardot, en el departamento de Cundinamarca, donde se reportaron múltiples inundaciones en diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes, el intenso aguacero provocó el colapso del sistema de alcantarillado y el aumento significativo de la creciente de varias quebradas, lo que terminó en afectaciones para los habitantes del municipio.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron que al menos tres barrios presentan inundaciones, en las viviendas y vías.

“Me informan que no hay desbordamientos del río Bogotá. Seguramente pueden haber afectaciones a viviendas, estoy seguro, pero también hay una inundación que es muy frecuente en el municipio, el barrio Gólgota, que sin lugar a dudas es un barrio de alto riesgo, donde en varias ocasiones la administración ha tenido la posibilidad de desalojar y reubicar a la gente, pero la gente no ha accedido a ser reubicada”, comentó el alcalde de Girardot, Salomón Said.



Ante esta situación, organismos de socorro, entre ellos el cuerpo de bomberos del departamento y autoridades locales, adelantan labores de verificación y evaluación de daños. Con estas acciones se pretende, no solo tener en cuenta la magnitud de la emergencia sino también establecer medidas para mitigar el impacto en la población afectada.

El capitán Álvaro Farfán, comandante del cuerpo de bomberos de Cundinamarca, afirmó que, afortunadamente, ya los niveles de los ríos han bajado y se encuentran en el proceso de evaluación de daños y análisis de necesidades por parte de esta institución.

El Ideam, por su parte, reportó que para las próximas horas se esperan nuevas lluvias, así que se espera que se mantenga el monitoreo de las quebradas y ríos.