Al menos 233 niños han sido reclutados por grupos armados en el Cauca durante 2025

Al menos 233 niños han sido reclutados por grupos armados en el Cauca durante 2025

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó nuevas denuncias sobre el aumento del reclutamiento forzado de menores en comunidades indígenas del Cauca.

