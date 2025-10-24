En vivo
Atentado contra líder indígena y candidato a curul de paz en Cauca despierta de nuevo las alarmas

El atentado contra el líder indígena Esneider Gómez, candidato a la curul de paz por la Subregión PDET Alto Patía - Norte del Cauca, volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de los líderes sociales.

Cajibío, Cauca
Cajibío, Cauca.
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

En la tarde del miércoles, Esneider Gómez fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba del municipio de Piendamó hacia Popayán, a la altura del sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío.

Según el reporte, el vehículo en el que se movilizaba fue impactado por disparos, aunque afortunadamente no se registraron heridas ni afectaciones a su integridad física.

Desde la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca se rechazaron los hechos violentos y se expresó solidaridad con el líder indígena, quien ha desarrollado un trabajo comunitario reconocido en defensa de los derechos de las víctimas y los pueblos ancestrales del norte del Cauca.

La organización instó a las autoridades competentes a investigar y esclarecer los hechos, identificar a los responsables materiales e intelectuales, y a que la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP) brinden las garantías necesarias para salvaguardar su vida y permitir el ejercicio pleno de su liderazgo social y político.

Desde distintos espacios de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), también se hizo un llamado urgente al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que el Gobierno actúe con celeridad frente a las advertencias sobre riesgo electoral en los territorios.

“Ministro Benedetti, la Alerta Temprana Electoral no es un trámite más: es una advertencia seria sobre riesgos reales. Si el Estado la ignora o la minimiza, cada día estaremos viendo cómo se consuma lo que la alerta ya había anunciado. Las señales están ahí; lo responsable es actuar antes de lamentar”, advirtió Indepaz.

El atentado contra Esneider Gómez se suma a una serie de hechos violentos que vienen afectando a líderes sociales, candidatos y comunidades en zonas PDET, en medio del avance del proceso electoral y de las persistentes disputas armadas por el control territorial en el departamento del Cauca.

