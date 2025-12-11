En vivo
María Corina Machado
Caribe
Donald Trump
Salario mínimo

Autoridades frustran intento de secuestro de odontóloga en el oriente de Cali

Autoridades frustran intento de secuestro de odontóloga en el oriente de Cali

La rápida reacción policial permitió la interceptación del vehículo en el que cuatro hombres armados pretendían sacar a la víctima del departamento del Valle.

