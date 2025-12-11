Autoridades frustran intento de secuestro de odontóloga en el oriente de Cali

La oportuna acción de las autoridades de Cali evitó que una ciudadana fuera secuestrada por hombres armados que, al parecer, pretendían trasladarla fuera del Valle del Cauca.

La mujer se disponía a abrir su consultorio odontológico en el barrio El Troncal, en la comuna 8 de Cali, cuando fue abordada por cuatro hombres que la obligaron a subir a un vehículo y emprendieron la huida.

Tras la activación del plan candado, las unidades policiales lograron ubicar e interceptar el automotor en el sector de El Triunfo, corregimiento de El Cabuyal, en zona rural de Candelaria, según confirmó el comandante de la Policía de Cali, general Henry Bello.

“Son cuatro delincuentes que habían llegado a la ciudad de Santiago de Cali con este vehículo. Habían hecho un seguimiento a esta ciudadana y cuando ella iba a aperturar su consultorio, es abordada por estos delincuentes. La secuestran, y huyen en ese vehículo por la vía Candelaria. Allí nosotros adelantamos este plan candado. Se hace el rescate de esta ciudadana", indicó el oficial.



El general añadió que los responsables tendrían la intención de trasladar a la víctima al departamento del Cauca para posteriormente entregarla a las disidencias de las Farc.

“En esta intervención se logra la inmovilización de un vehículo, la incautación de dos armas de fuego, tres equipos de telefonía móvil, ocho cartuchos aproximadamente, y se evita que esta ciudadana sea víctima del delito de secuestro. El perfil criminal que utilizan estos delincuentes: cometen el secuestro y posteriormente entregan estas víctimas a estos delincuentes conocidos como Dagoberto Ramos", agregó Bello.

Las autoridades anunciaron un refuerzo en los controles de entrada y salida de Cali, en coordinación con la Policía del Valle, para prevenir nuevos casos similares.