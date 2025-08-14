Clínica Palmira cierra sus urgencias por renuncia masiva de trabajadores

En la mañana de este miércoles, la Clínica Palmira notificó a la Secretaría de Salud del Valle del Cauca la suspensión temporal de su servicio de urgencias, en medio de una creciente crisis que afecta gravemente la atención médica en el departamento.

Según el comunicado emitido por la institución, la decisión se toma como consecuencia de una renuncia masiva del personal asistencial, derivada del incumplimiento en los pagos de salarios y una grave sobreocupación del área de urgencias.

La clínica señala, además, que el cierre obedece a un deficiente flujo de recursos, lo que ha afectado la sostenibilidad operativa del servicio.

El doctor Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, se pronunció al respecto y advirtió sobre la crítica situación que se vive en varios centros médicos del departamento:

“La gente no está recibiendo la atención adecuada, no se le están entregando los medicamentos ni se realizan los procedimientos requeridos. Eso congestiona los servicios de urgencias. Lo que uno escucha es que la sobreocupación está al 300%”, afirmó.

El cierre de este servicio en la Clínica Palmira agrava la ya crítica situación del sistema de salud en el Valle, ya que incrementa la presión sobre otras instituciones hospitalarias del departamento, las cuales también enfrentan dificultades por la interrupción de tratamientos y la falta de entrega de medicamentos a los pacientes.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias del Valle del Cauca han iniciado una revisión del caso y buscan establecer contacto con las EPS responsables, con el fin de agilizar los pagos pendientes y restablecer el servicio lo antes posible.

