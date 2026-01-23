Cuatro soldados heridos tras ataque con drones explosivos en zona rural de Dagua, Valle

Cuatro soldados profesionales resultaron lesionados tras un ataque con drones cargados con explosivos, mientras adelantaban operaciones militares en zona rural del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca.

El hecho se registró cuando tropas del Batallón de Montaña N.° 3, de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, fueron atacadas por integrantes de la disidencia de las Farc Jaime Martínez, quienes emplearon drones adaptados para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados.

“Como resultado de este accionar criminal, cuatro soldados profesionales resultaron heridos de forma leve y recibieron atención inmediata por parte de los enfermeros de combate”, dice un comunicado emitido por el Ejército.

Pese al ataque, las tropas continúan desarrollando acciones militares en la zona con el fin de evitar nuevos hechos violentos, y prevenir riesgos para la comunidad de esa comunidad Vallecaucana.



“Las tropas continúan ejecutando maniobras tácticas ofensivas con el objetivo de neutralizar el accionar delictivo de este grupo armado organizado residual”, puntualiza el documento.

En el mismo comunicado, el Ejército Nacional rechazó estos hechos y denunció una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al señalar el uso de medios y métodos ilícitos de guerra contra sus uniformados.