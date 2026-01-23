En vivo
Cuatro soldados heridos tras ataque con drones explosivos en zona rural de Dagua, Valle

Cuatro soldados heridos tras ataque con drones explosivos en zona rural de Dagua, Valle

Las tropas fueron atacadas por integrantes de la estructura criminal Jaime Martínez, quienes emplearon drones adaptados para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados.

