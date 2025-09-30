Familias vallecaucanas exigen claridad por detención de cuatro colombianos en México

Todo un misterio rodea la captura de cuatro colombianos en el estado de Tepetlaoxtoc, en México. Tres de ellos oriundos de Cartago y uno de Obando. Sus familiares aseguran que desde el pasado 24 de septiembre no se tiene comunicación con los vallecaucanos. Junto a ellos también fueron detenidos otros dos ciudadanos mexicanos.

Los capturados colombianos son Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, y los mexicanos Luis Alberto Rojas Venado y Jorge de la Cruz. Según las denuncias de sus familiares, habrían sido retenidos por las autoridades mexicanas, presuntamente por estar vinculados con la muerte de los artistas Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Juan Luis Herrera (Regio Clawn), hallados sin vida en Cocotitlán el pasado 17 de septiembre.

“Lo que yo hice fue escribir a la Cancillería y empezaron a llegarme mensajes de que mi hermano estaba desaparecido. Hoy me respondieron que está con las otras personas en un reclusorio en El Cerezo, en Texcoco. No sabemos por qué dicen que está relacionado con la muerte del cantante y el DJ. Lo único que nos han dicho es que la camioneta y una motocicleta donde ellos trabajaban y se movilizaban fueron encontradas en el lugar donde aparecieron los cuerpos, pero eso no tiene relación”, señaló Katterine Correa Rendón, hermana de Juan Fernando Córdoba Rendón.

Detalles sobre la desaparición de B King y Regio Clown Foto: Instagram @@bkingoficial, @regioclownn

Con el paso de las horas, la angustia crece entre las familias en el Valle del Cauca, que desconocen las razones de la detención y aseguran que desde hace más de una semana no han podido comunicarse con sus seres queridos.



“Estamos muy preocupados porque es la única versión hasta ahora. Desde la Cancillería nos dijeron que aún no nos pueden decir por qué están retenidos. Esto no nos ha dejado dormir ni comer; han sido noches muy difíciles. La última vez que hablé con mi hermano fue el martes 23 de septiembre y al día siguiente ya no respondió las llamadas”, explicó Correa.

Por esta razón, las familias piden a las autoridades colombianas y mexicanas investigar a fondo el caso y esclarecer los motivos de la captura. Además, denuncian que, según allegados en México de los colombianos les informaron que durante los procedimientos hubo exceso de fuerza por parte de las autoridades Mexicanas.

