Patrulla de seguridad de ingenio fue atacada en el Cauca: un vigilante murió y otro resultó herido

Un nuevo hecho de violencia se registró en la mañana de este viernes en la vía que comunica a Puerto Tejada, Cauca, con el municipio de Candelaria, Valle del Cauca. Dos guardas de seguridad del ingenio azucarero La Cabaña fueron interceptados por hombres armados que, al parecer, pretendían despojarlos de sus pertenencias.

Según las primeras versiones, los vigilantes intentaron defenderse del ataque, pero fueron superados por los agresores. En el hecho, uno de los trabajadores perdió la vida y el otro resultó herido.

La víctima fatal fue identificada como Eduer Zuñiga Restrepo, de 48 años, residente en el municipio de Pradera, Valle. Su muerte ha causado consternación entre compañeros y habitantes de la región. El otro vigilante fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Su estado de salud no ha sido confirmado.

La presidenta de Asocaña, Claudia Calero, rechazó el ataque y expresó su preocupación por la creciente ola de inseguridad que afecta a la región: “Una patrulla de seguridad de un ingenio azucarero fue atacada. Un trabajador resultó asesinado y otro herido. Este hecho confirma que la inseguridad llegó a un punto límite”, manifestó.



Calero también hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales: “Exigimos al Gobierno Nacional y a la Fiscalía actuar de una buena vez en contra de todos los violentos”, indicó.

Habitantes de la zona aseguran que en ese sector de la vía se han registrado recientemente varios hechos de violencia, presuntamente perpetrados por una banda criminal que estaría sembrando el terror en la región.

Por su parte, las autoridades adelantan un operativo para dar con el paradero de los responsables y reforzar la seguridad en este corredor vial, considerado crítico por su historial reciente de ataques y delitos.