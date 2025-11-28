En vivo
Patrulla de seguridad de ingenio fue atacada en el Cauca: un vigilante murió y otro resultó herido

Patrulla de seguridad de ingenio fue atacada en el Cauca: un vigilante murió y otro resultó herido

La víctima fatal fue identificada como Eduer Zuñiga Restrepo, de 48 años. El otro vigilante fue trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

