Suspenden transporte público entre Cali, Florida y el norte del Cauca por citación de disidencias

Se presume que grupos armados que delinquen entre Valle y Cauca convocaron a conductores para impedir que continuaran con su trabajo. Fueron citados a zona montañosa.

Disidencias obligan a conductores intermunicipales a suspender sus labores.
Disidencias obligan a conductores intermunicipales a suspender sus labores.
Fotos: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 04:27 p. m.

Más de 600 personas que viajan a diario entre Cali y los municipios de Florida (Valle del Cauca) y Corinto (norte del Cauca) están sin servicio de transporte intermunicipal, tras la decisión de suspender las rutas por motivos de seguridad.

La Terminal de Transportes de Cali informó que las tres líneas que operaban con salidas cada ocho minutos desde las 4:30 de la mañana fueron detenidas temporalmente, luego de que presuntos miembros de las disidencias de las FARC convocaran a los conductores a una reunión en una zona montañosa en la frontera entre Valle y Cauca.

Al parecer, las disidencias habrían buscado imponer condiciones a las empresas transportadoras sobre su operación en la región.

Esta situación esta generando afectación a la población que del municipio de Florida trabaja en Cali, ya que por la suspensión no han podido llegar a cumplir sus compromisos laborales, además de perjudicar a ciudadanos con citas medicas en diferentes clínicas y hospitales programadas para esta semana.

