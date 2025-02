"Tengo que decirle al país que para el 2026 no tengo aspiraciones": Francia Márquez

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, descartó alguna intención de iniciar campaña política para las elecciones presidenciales del 2026, ante los rumores generados tras el consejo de ministros de hace dos días.

La vicepresidenta reiteró su compromiso con el Gobierno actual, desde el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, donde se realizó la clausura del programa 'Mujeres Afro Cauca' para fortalecer emprendimientos de mujeres cabeza de hogar en este departamento.

"Ustedes, los colombianos me eligieron para acompañar al presidente Gustavo Petro como su vicepresidenta y aquí estoy por el tiempo que me han elegido, ya lo he dicho. Sé que parte de los golpes y las narrativas que me han armado, es parte de los miedos también que se tienen en el país porque creen que voy a abandonar ahora en mandato presidencial para lanzar una candidatura presidencial, tengo que decirle al país que hoy para el 2026 no tengo aspiraciones", aseguró Márquez.

La también ministra de la Igualdad no descartó que una vez finalice el periodo de Gobierno permanezca en la política, sin embargo, dejó en claro que seguirá trabajando al lado del presidente Gustavo Petro y acompañándolo en las transformaciones del país a las que se comprometieron.