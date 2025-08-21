Uno de los heridos en atentado en Cali es músico de la FAC: "Tenía fragmentos en todo el cuerpo"

El reciente atentado en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, dejó más de 70 heridos y seis personas fallecidas. Entre los afectados se encuentra el padre de Charly Quiñones, quien es músico en la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), quien resultó con graves lesiones tras la explosión de uno de los vehículos cargados con explosivos que alcanzó la zona.

Según relató su hijo en entrevista con Recap Blu, el artista sintió el impacto por la espalda y rápidamente cayó al suelo con múltiples fragmentos incrustados en su cuerpo. A pesar de estar aturdido, intentó auxiliar a otras personas heridas, entre ellas una mujer embarazada, pero su estado físico no se lo permitió.

"Él simplemente sintió fue ya el estallido en la espalda atrás, cuando él se dio cuenta pues ya se vio en el suelo ya con fragmentos en todo el cuerpo, aturdido se levantó a tratar de ayudar a otra gente que estaba ahí, pero pues ya el cuerpo no le daba", describió Charly.

El músico, con 28 años de servicio en la banda de la FAC, fue trasladado de inmediato a una clínica de la ciudad, donde permanece bajo observación médica y se le realizan exámenes para descartar lesiones internas. Su familia confirmó que ha recibido múltiples mensajes de apoyo de colegas, orquestas y el sector cultural de Cali, quienes han seguido de cerca su recuperación.

Su hijo resaltó que Quiñones ha dedicado su vida a la música, participando en ceremonias oficiales, actos de grado, eventos nacionales y representaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en diferentes regiones del país. Además, mantiene una orquesta propia y comparte su experiencia como docente, lo que lo ha convertido en una figura reconocida dentro de la escena artística caleña.

Sobre este atentado, Charly expresó preocupación por la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a este tipo de ataques, señalando que no se trata únicamente de una agresión contra el Estado, sino contra la población civil. “Esto no es una guerra contra una institución, es contra el pueblo. Ese es el verdadero dolor de lo que pasó”, aseguró su hijo, quien también hizo un llamado a la paz y a la unión de los colombianos.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y el presidente Gustavo Petro lidera un consejo de seguridad en la ciudad, las familias de las víctimas esperan que este hecho no se repita y que la recuperación de los heridos, entre ellos el músico de la FAC, avance con éxito.