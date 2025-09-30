A la cárcel dos extorsionistas del ELN que habían intimidado a alcalde en Santander

Un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Eliseo Cacua Trillos y Juan José Durán Cepeda, dos hombres señalados de extorsionar en la provincia de Guanentá, quienes habían sido capturados en un puesto de control entre Charalá y Coromoro, en Santander, el pasado 19 de septiembre.

La Fiscalía solicitó la medida luego de que los procesados fueran imputados por el delito de rebelión. Ninguno aceptó los cargos en su contra. El operativo que llevó a la detención de los señalados ocurrió en la vía que conecta Charalá y Coromoro. Tropas del Gaula Militar Chicamocha, el Gaula de la Policía y el Batallón de Artillería N.° 5 interceptaron a los dos hombres, que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y omitieron una señal de pare en el puesto de control.

En el momento de la captura, las autoridades les encontraron material probatorio que los vinculaba a actividades ilegales. Entre lo incautado se hallaron, más de $10 millones de origen no justificado, boletas y citaciones extorsivas alusivas al ELN, una agenda con registros de cobros ilegales, celulares, una memoria USB y un computador.

El comandante de la Quinta Brigada del Ejército, coronel Jairo Fuentes, indicó que los capturados serían responsables de exigir dinero a campesinos, ganaderos y comerciantes de municipios como Coromoro, Simacota, Ocamonte y Charalá.



De hecho, las autoridades señalaron que los hombres también estarían implicados en extorsiones dirigidas al alcalde de Coromoro desde principios de año.

Para el Ejército, este golpe representa una afectación directa a las finanzas del grupo armado organizado ELN y un paso clave para frenar la intimidación contra autoridades locales y la comunidad en el sector.